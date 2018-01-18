Кике Санчес Флорес: «Победа над „Барселоной“ важна для истории нашего клуба»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес поделился впечатлениями от домашней победы своей команды над «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0):

«Эта победа важна для истории клуба и для того, чтобы сломать все эти стереотипы. Теперь уже никому не нужно считать, как долго „Эспаньол“ не побеждал „Барселону“. Сегодня мы обнулили этот счётчик.

Мелендо – это будущее „Эспаньола“. Я рад, что он войдёт в историю клуба. Отмечу и Диего Лопеса, который здорово справился с пенальти.

Мы не будем прогнозировать результат ответной встречи. Знаем, что будем играть против великих футболистов».