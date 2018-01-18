Пике: «Надеюсь, хоть на „Камп Ноу“ на поле не будут бросать предметы и кого-то оскорблять»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после гостевого поражения от «Эспаньола» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (0:1) выразил недовольство тем, как вели себя фанаты хозяев. Marca отмечает, что в голкипера сине-гранатовых Яспера Силлессена с трибун был брошен некий предмет.

«Атмосфера на „Корнелья-Эль Прат“ всегда непростая. Это тяжело, но я не тот, кто принимает решения по данному вопросу. Я только надеюсь, что хотя бы на „Камп Ноу“ никто не будет никого оскорблять или бросать предметы на поле.

Это поражение не ударило по „Барселоне“. Возможно, на нас слишком сильно повлиял незабитый пенальти, но у „Барсы“ будут свои шансы на „Камп Ноу“. На следующей неделе всё может обернуться по-другому».