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Месси обвинил одноклубника в поражении от «Эспаньола»

сегодня, 09:44
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Неприятный инцидент случился после матча 1/4 Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом». По информации испанского источника, нападающего каталонцев Лионеля Месси разозлил его одноклубник Алейш Видаль, который за 90 минут поединка не сделал ничего полезного. Аргентинец обвинил полузащитника в поражении и потребовал у боссов клуба не допускать его больше к матчам «Барселоны».

Лионель уверен, что Серхи Роберто, выступавший значительно глубже, оказывал на игру гораздо большее влияние.

Напомним, что сам Месси упустил возможность забить гол, не реализовав пенальти.

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Все комментарии
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Шишанутый
сегодня в 20:27
Шишанутый:
Сам пеналти не забил и подвел команду а валит на других. Типичный гном. Роналду благодарит одноклубников, а Месська обвеняет. Почуствуйте разницу!
ты пацан как я могу связатся с тобой ?
в ВК сидишь ?
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 15:16
Хейтеры повелись на "испанского источника")))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:04
А говорили, что меська так не делает! А чё он сам пенальти не забил?
На месте Видаля, лучший ответ ему, это врезать ему по гномиську!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 14:59
также экспресс.со.ук сообщает что после этого серхио роберто выхватил что то из шорт и пытался поводить им по губам месси но обьект был перехвачен защитниками барселоны, которые весь матч действовали надежно.
рус фан
рус фан
сегодня в 14:31
Возможно в раздевалке Видаль высказался что жаль что Леонель не забил пенальти, а расстроенный Леонель наорал на него в ответ что мол ты вообще ничего не делал для победы и т.д., такое бывает это рабочие моменты.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:04
Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле сравнил форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Бразилец отдал предпочтение аргентинцу.

Отметим, что Роналду по итогам 2017 года получил «Золотой мяч».

«Месси более совершенный футболист, чем Роналду. Месси был самым стабильным за последние 10 лет. Что касается Криштиану, то он замечательный бомбардир.

Роналду может забивать голы. Месси же может создавать моменты, контролировать игру и при этом круто забивать.

Роналду – отличный голеадор, но если брать совершенного игрока, то без сомнений лучшим является Месси», – сказал Пеле.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 12:56
Вкусная утка! Все разобрали ничего не оставили!
vastudio
vastudio
сегодня в 12:52
Последнее предложение расставляет все акценты)))
neomessi
neomessi
сегодня в 12:29
Ну понятно что бред и утка журналюг.
На ровном место СМИ зарабатывает бабосики )
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
сегодня в 12:13
Ахахахахах типичный чсв-гномик. Когда камбекнули 6-1 в матче с ПСЖ благодаря Неймару (2 гола + 2 ассиста) он один встал перед трибунами и расставил руки в стороны типа он бог и именно он зарешал (хотя кроме гола с левой пенки его и видно не было в той игре). А когда проваливает важный матч и подводит команду не забив пенальти, то у него сразу виноваты Игуаин, Видаль, Гомеш, Алькасер и т.д. Будь уж тогда мужиком и последовательным в своих действиях, встал бы также вчера после игры и расставил руки перед трибунами в одиночестве мы бы поугарали как его тухлыми яйцами закидывают))) Хотя он наверное яйцо не переживет, у них половина состава после попадания пустой бутылкой чуть не отъехала на тот свет :D
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 12:13
уверен,что было совсем не так
moskwa 09
moskwa 09 ответил Шишанутый
сегодня в 12:12
Шишанутый:
Сам пеналти не забил и подвел команду а валит на других. Типичный гном. Роналду благодарит одноклубников, а Месська обвеняет. Почуствуйте разницу!
рональду скоро будет ускоглазых причесывать
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 12:11
серхио в полном порядке,быстрый,техничный,ему можно на фланге спокойно играть,видаль труп полный,но месси не должен был так делать,сам пендаль не забил
kust07
kust07
сегодня в 12:08
В чужом глазу соринку замечает, а в своем бревна не видит.
амурец
амурец ответил nba05
сегодня в 11:52
nba05:
даже,если считать это правдой Видаль - мешок,вчера говорил,что он пригодится,ошибся а чем Денис Суарес лучше Гомеша?Денис вообще ничего такого не сделал,вот он и сидит на банке Месси смазал пенальти,но делал хоть что-то вчера
все его действия заключались в том, что смазал пенальти?
NGY
NGY
сегодня в 11:44
Лионеля Месси разозлил его одноклубник Алейш Видаль, который за 90 минут поединка не сделал ничего полезного.
_________________________

Лионель Месси за 4 финала с общим временем 420 минут, не сделал ничего полезного для сборной!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:43
Сам пеналти не забил и подвел команду а валит на других. Типичный гном. Роналду благодарит одноклубников, а Месська обвеняет. Почуствуйте разницу!
No problem
No problem
сегодня в 11:25
Бомбит аргентинская 49.
FERIS
FERIS
сегодня в 11:05
Вот это уже высшей степени лицемерие.
Гном сам облажался,а свои косяки спихивает на одноклубника.
Надо же найти козла отпущения.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 11:03
Гном шишку в Барсе держит, а сам то как облажался, это гляжу ничего.
nba05
nba05
сегодня в 11:00
даже,если считать это правдой

Видаль - мешок,вчера говорил,что он пригодится,ошибся
а чем Денис Суарес лучше Гомеша?Денис вообще ничего такого не сделал,вот он и сидит на банке

Месси смазал пенальти,но делал хоть что-то вчера
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:49
Месси такой тиран.....когда играет в менеджера.
IK87
IK87
сегодня в 10:36
Интересно, а испанский источник это Марка или выдуманный автором соккера?

Такая чушь.

Но это ладно, тут местные тараканы сбежались комментировать такое, смех да и только)
амурец
амурец
сегодня в 10:36
смешно, сам обгадился, а виноват Видаль, как это по Барселоновски
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 10:34
Очередная новость для разногласий! Предлагаю свою!

Несмотря на клубные пристрастия, хочу поздравить одного из лучший тренеров современности, сегодня главному тренеру «Манчестер Сити» исполняется 47 лет!

Хоть он и не увидит... Поздравляю с днем рождения и желаю успехов в тренерской карьере.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:18
Дни Видаля в команде сочтены.
vale46
vale46
сегодня в 10:17
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 10:10
    Теперь посмотрим кто в Барсе хозяин.
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 10:09
    Меська обвинил одноклубника за то ,что Месси не забил пенальти-банально!
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 10:07
    Видаль просто по-мужски играл,а это не приветствуется ,другими словами мало падал
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