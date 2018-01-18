Месси обвинил одноклубника в поражении от «Эспаньола»

Неприятный инцидент случился после матча 1/4 Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом». По информации испанского источника, нападающего каталонцев Лионеля Месси разозлил его одноклубник Алейш Видаль, который за 90 минут поединка не сделал ничего полезного. Аргентинец обвинил полузащитника в поражении и потребовал у боссов клуба не допускать его больше к матчам «Барселоны».

Лионель уверен, что Серхи Роберто, выступавший значительно глубже, оказывал на игру гораздо большее влияние.

Напомним, что сам Месси упустил возможность забить гол, не реализовав пенальти.