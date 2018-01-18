Месси обвинил одноклубника в поражении от «Эспаньола»

Неприятный инцидент случился после матча 1/4 Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом». По информации испанского источника, нападающего каталонцев Лионеля Месси разозлил его одноклубник Алейш Видаль, который за 90 минут поединка не сделал ничего полезного. Аргентинец обвинил полузащитника в поражении и потребовал у боссов клуба не допускать его больше к матчам «Барселоны».
Лионель уверен, что Серхи Роберто, выступавший значительно глубже, оказывал на игру гораздо большее влияние.
Напомним, что сам Месси упустил возможность забить гол, не реализовав пенальти.
Несмотря на клубные пристрастия, хочу поздравить одного из лучший тренеров современности, сегодня главному тренеру «Манчестер Сити» исполняется 47 лет!
Хоть он и не увидит... Поздравляю с днем рождения и желаю успехов в тренерской карьере.
Несмотря на клубные пристрастия, хочу поздравить одного из лучший тренеров современности, сегодня главному тренеру «Манчестер Сити» исполняется 47 лет!
Хоть он и не увидит... Поздравляю с днем рождения и желаю успехов в тренерской карьере.