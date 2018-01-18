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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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У «Локомотива» могут возникнуть проблемы с FFP

сегодня, 10:11

Президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что у «железнодорожников» могут возникнуть проблемы с финансовым fair play. В 2015 году УЕФА завел дело в отношении московской команды в связи с нарушением некоторых правил в системе финансирования клуба.

«Застрахован ли клуб от дальнейших проблем с выполнением финансового „фэйр-плей“? Конечно, такой уверенности нет и быть не может. Она будет только после того, как УЕФА проверит все наши документы и выслушает аргументы.

Ситуация непростая, она потребовала огромных усилий в этом году. Была проделана просто титаническая работа, чтобы соответствовать специальным требованиям, и ее еще предстоит доделать. Это очень непростая финансовая, юридическая и маркетинговая работа, так что могут быть разные варианты развития событий. Понимание наступит где-то в мае».

Ранее Илья Геркус рассказал о трансферной цели «Локомотива».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:55
"зеня" приложит все усилия, чтобы "Локомотив" не отвертелся!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 12:49
А у проекта не возникает. Если быть спонсорами ЛЧ, можно по 80 лявмов тратить в ТО
амурец
амурец
сегодня в 11:57
начали уже под Локо копать кому то не нравится остаться без ЛЧ
parallels
parallels
сегодня в 11:51
псс, геркус, хочешь 8 лямов за миранчука?) поправите своё положение в ффп)
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:36
Сейчас Локомотив обвинят во всех возможных грехах,найдут кучу нарушений и сплавят в фнл. А Зенит спокойно выиграет чемпионат,лишившись основного конкурента. Как говорится "Газпром-мечты сбываются " )
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:11
дизлайки на то и придуманы, что бы не соглашаться с позицией оппонента! Вот я и не согласен, а сотрясание воздуха насчёт этой темы бессмысленны! Не нравится обратитесь к сотрудникам сайта, что бы их убрали совсем. Хотя ваши направо и налево ставят и ничего нормально.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:08
Нет меня забавляют такие пользователи и их реакция на это!!!!!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Байкал-38
сегодня в 11:06
Байкал-38:
Молодец выкупил бан! Только тебя банят без моего участия! Сам за языком не следишь! А твои нападки меня не трогают! Вчера 18:59 Показать Удален пользователем unoejk 17.01.2018 19:04:28
Узнал сам себя?)-Молодец. Трогают ещё как трогают. Не трогали бы дизлайки и на жалобу не жал бы))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:03
Обычная история для РФПЛ.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:58
"Зенит", при случае, этим обязательно воспользуется.
Если что, поможет УЕФА "правильно" провести расследование.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:57
Молодец выкупил бан! Только тебя банят без моего участия! Сам за языком не следишь! А твои нападки меня не трогают!
Вчера 18:59 Показать Удален пользователем unoejk 17.01.2018 19:04:28
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 10:56
из-за гобба Платини вся Европа страдает
AmG1991
AmG1991
сегодня в 10:28
Просто надо спонсировать УЕФА,как это делает зенит.И будет вам счастье)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:18
Сейчас с озеры барабанщик №2 обоснует что почём. У Рубина такие же проблемы, но он свою порцию отрыжки всегда оставляет на ветке рубиновых))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:13
А надо учиться прибыль рисовать как это делает Зенит.
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