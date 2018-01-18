У «Локомотива» могут возникнуть проблемы с FFP

Президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что у «железнодорожников» могут возникнуть проблемы с финансовым fair play. В 2015 году УЕФА завел дело в отношении московской команды в связи с нарушением некоторых правил в системе финансирования клуба.

«Застрахован ли клуб от дальнейших проблем с выполнением финансового „фэйр-плей“? Конечно, такой уверенности нет и быть не может. Она будет только после того, как УЕФА проверит все наши документы и выслушает аргументы.

Ситуация непростая, она потребовала огромных усилий в этом году. Была проделана просто титаническая работа, чтобы соответствовать специальным требованиям, и ее еще предстоит доделать. Это очень непростая финансовая, юридическая и маркетинговая работа, так что могут быть разные варианты развития событий. Понимание наступит где-то в мае».



Ранее Илья Геркус рассказал о трансферной цели «Локомотива».