Муравьев: «Очень рад, что переговоры по Маркову прошли конструктивно и быстро»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал трансфер Евгения Маркова в московский клуб.



«„Динамо“ приобрело молодого форварда, который в этом году в Премьер-Лиге зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Евгений - четвертый бомбардир лиги, отлично играет на опережение и является одним из лучших в чемпионате по игре головой. Нам нужен был такой форвард. Очень рад, что переговоры прошли конструктивно и быстро, что позволит Евгению начать подготовку к возобновлению сезона с первого же сбора. Желаю ему быстрой адаптации в команде и, конечно же, очередных забитых мячей за новый клуб».