Беллами: «Сборная Уэльса сделала правильный выбор, назначив тренером Гиггза»

Бывший футболист «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Крейг Беллами, который рассматривался на должность главного тренера сборной Уэльса, поделился мнением о назначении Райана Гиггза на этот пост:

«Сборная Уэльса сделала правильный выбор, назначив тренером Гиггза. Я немного расстроился, что сам не получил эту работу, зато получил важный опыт. Я многому научился, хоть и разочарован.

Желаю Райану всего наилучшего. Мне он нравился как игрок. Я валлиец и горжусь своей страной. Хочу, чтобы у него все получилось».