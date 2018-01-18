«Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу Моуры

Исходя из утверждений английской прессы, полузащитник ПСЖ Лукас Моура может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».



Сообщается, что английский клуб открыл переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. Сам хавбек уже ранее признавался, что намерен покинуть парижан в нынешнее трансферное окно. Предполагаемая сумма сделки может составить 35 миллионов фунтов, однако «шпоры» попытаются сбить цену, так как действующий контракт Лукаса рассчитан до 2019 года. В этом сезоне Моура провел на поле всего 72 минуты за ПСЖ.