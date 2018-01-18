Глушаков: «Если бы игра сборной была похожа на порно, то нам бы по пять голов забивали»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал шутку шоуменов Ивана Урганта и Гарика Мартиросяна, которые сравнили игру сборной России с порно.



«Не надо смешивать. Мы играли достойно и с ведущими сборными. Далеко не надо ходить – пропустили от Аргентины только в концовке. Если бы это было порно, нам бы по пять голов забивали. Понятно же, что это просто типично русский юмор. Ведущие этому учились, они этим занимаются и помогают людям расслабиться и посмеяться. Нет ничего глупее, чем обижаться на комиков».



Ранее Денис Глушаков рассказал про свой спад в начале сезона.