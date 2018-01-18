Глушаков: «Если бы игра сборной была похожа на порно, то нам бы по пять голов забивали»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Катар. Старс Лига
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:0 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
  • Главные новости
  • Все новости
21:24
Интерес к Новосельцеву проявил еще один клуб РФПЛ3
20:45
Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом»8
19:56
Гол Халка принес «Шанхай СИПГ» победу в матче со «Спартаком»148
19:47
«Локомотив» разгромлен предпоследней командой Суперлиги Швейцарии46
18:35
Джикия покинул поле на носилках в матче с «Шанхай СИПГ»80
21:32
Рагнар Сигурдссон перейдет в «Ростов» на правах свободного агента0
21:16
Сёмин забраковал кандидатуру Марковича2
21:00
Адебайор: «Я ненавижу „Арсенал“»9
20:33
СМИ: ЦСКА подпишет 37-летнего польского вратаря37
20:21
В «Милане» не знают, когда Конти вернется в строй1
20:06
Рахимов: «Травма Джикии - катастрофа для сборной»12
19:06
Ахмедов: «В Россию не вернусь. Думаю, Халк тоже не вернется»16
18:57
«Тосно» и «Ботошани» расписали мировую1
18:53
«Динамо» минимально обыграло румынский клуб «Газ Метан»14
18:29
Лаудруп: «Дибала - не Месси»7
18:17
Орлов: «Манчини бросил вызов болельщикам „Зенита“, любящим игру Дзюбы и Шатова»21
18:07
«Ростов» сыграл вничью в первом матче под руководством Карпина10
17:56
Канчельскис: «62-е место России в рейтинге ФИФА - это закономерно»9
17:45
Ловчев: «Герд Мюллер лечится в пансионате для престарелых»14
17:34
«Спортинг» готов продать Сейду Думбия за 12 млн евро7
17:22
ЦСКА подтвердил, что Базелюк продолжит карьеру в Чехии14
17:17
Тошич: «Максимович станет лучшим защитником „Спартака“»14
16:58
Защитник сборной Греции перешел в «Сток Сити»0
16:45
«Анжи» и «Амкар» претендуют на полузащитника киевского «Динамо»8
16:36
Гамшик: «Нам по силам сохранить лидерство в таблице чемпионата Италии и победить»2

Глушаков: «Если бы игра сборной была похожа на порно, то нам бы по пять голов забивали»

сегодня, 11:35

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал шутку шоуменов Ивана Урганта и Гарика Мартиросяна, которые сравнили игру сборной России с порно. 

«Не надо смешивать. Мы играли достойно и с ведущими сборными. Далеко не надо ходить – пропустили от Аргентины только в концовке. Если бы это было порно, нам бы по пять голов забивали. Понятно же, что это просто типично русский юмор. Ведущие этому учились, они этим занимаются и помогают людям расслабиться и посмеяться. Нет ничего глупее, чем обижаться на комиков».

Ранее Денис Глушаков рассказал про свой спад в начале сезона. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рахимов: «Травма Джикии - катастрофа для сборной»
Сегодня, 20:06 12
Ахмедов: «В Россию не вернусь. Думаю, Халк тоже не вернется»
Сегодня, 19:06 16
Канчельскис: «62-е место России в рейтинге ФИФА - это закономерно»
Сегодня, 17:56 9
Борис Игнатьев может продолжить карьеру в качестве главного тренера в РФПЛ
Сегодня, 16:21 3
Зобнин назвал свой лучший гол в карьере
Сегодня, 15:15 4
Наставник «Ротора»: «Задача на сезон - остаться в ФНЛ, а в следующем - выиграть чемпионат»
Сегодня, 14:44 1
Обсудить
Все комментарии
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 21:17
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    сегодня в 21:16
    Любитель банных утех с шоколадками, я смарю, бааальшой эксперт в порно!

    да и как иначе - по 5-7 банок пропускать регулярно... рекордсмен!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил Создатель кошмаров
    сегодня в 18:00
    Создатель кошмаров:
    Порно зенита: «Динамо» Москва — «Зенит» — 7:1 (2003 год) «Черноморец» Новороссийск — «Зенит» — 6:0, (1994 год, первая лига) «Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» — 5:0 (1987 год) «Штутгарт» (Германия) — «Зенит» — 5:0 (1989 год) Порно цска: 30.07.1992 Океан-ЦСКА 5 : 2 Чемпионат России 17.03.1993 Марсель-ЦСКА 6 : 0 Лига Чемпионов 27.06.1993 Спартак М-ЦСКА 6 : 0 Чемпионат России 19.04.1997 ЦСКА-Торпедо М 0 : 5 Чемпионат России 04.08.1999 Мoльде-ЦСКА 4 : 0 Лига Чемпионов 15.08.1999 ЦСКА-Спартак М 0 : 4 Чемпионат России 30.09.2001 Зенит-ЦСКА 6 : 1 Чемпионат России 10.06.2007 Луч-Энергия-ЦСКА 4 : 0 Чемпионат России 10.09.2011 ЦСКА-Динамо М 0 : 4 Чемпионат России
    24.11.93. «Монако» – «спартак» – 4:1
    16.03.94. «Барселона» – «спартак» – 5:1
    07.12.94. «Пари Сен-Жермен» – «спартак» 4:1
    16.10.96. «Гамбург» – «спартак» – 3:0
    03.11.99. «Спарта» – «спартак» – 5:2
    05.12.00. «Лион» – «спартак» – 3:0
    21.02.01. «спартак» – «Бавария» – 0:3
    17.10.01. «Бавария» – «спартак» – 5:1
    10.10.01 Спарта - спартак - 2:0
    25.09.02. «спартак» – «Валенсия» – 0:3
    02.10.02. «Ливерпуль» – «спартак» – 5:0
    12.11.02. «Валенсия» – «спартак» – 3:0
    26.02.04. «спартак» – «Мальорка» – 0:3
    12.09.06. «Бавария» – «спартак» – 4:0
    13.02.08. «Марсель» – «спартак» – 3:0
    13.08.08. «спартак» – «Динамо» Киев – 1:4.
    27.08.08. «Динамо» Киев – «спартак» – 4:1.
    03.11.10. «Челси» – «спартак» – 4:1
    23.11.10. «спартак» – «Марсель» – 0:3
    07.04.11. «Порту» – «спартак» – 5:1
    14.04.11. «спартак» – «Порту» 2:5
    Кубок УЕФА-1971/72 «спартак» - «Витория» 0:4
    Кубок УЕФА-1986/1987«спартак» - «Тироль» (Австрия) 0:2
    Кубок УЕФА-1991/92«спартак» - АЕК (Греция) 1:2
    Лига Европы-2011/2012«cпартак» - «Легия» (Польша) 2:3
    Лига чемпионов-1997/1998«cпартак» - «Кошице» - 1:2
    Лига Европы «cпартак» - «Санкт-Галлен» – 2:4
    Лига Чемпионов Ливерпуль - спартак 7:0

    Девять унижений спартака. Матчи, в которых красно-белые были разгромлены
    спартак в девятый раз уступил в чемпионатах России не менее четырех мячей.

    12 июля 2008 года
    спартак - ЦСКА – 1:5

    14 марта 2011 года
    Ростов - спартак - 4:0

    11 августа 2012 года
    Зенит - спартак- 5:0

    25 ноября 2012 года
    спартак - Динамо - 1:5

    22 марта 2014 года
    Краснодар - спартак - 4:0

    14 августа 2014 года
    Краснодар - спартак - 4:0

    17 мая 2015 года
    спартак - ЦСКА – 0:4

    1 декабря 2016 года
    Крылья Советов - спартак - 4:0

    6 августа 2017 года
    Зенит - спартак - 5:1

    😄😄😄😄
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
    сегодня в 17:01
    Порно зенита:
    «Динамо» Москва — «Зенит» — 7:1 (2003 год)
    «Черноморец» Новороссийск — «Зенит» — 6:0, (1994 год, первая лига)
    «Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» — 5:0 (1987 год)
    «Штутгарт» (Германия) — «Зенит» — 5:0 (1989 год)

    Порно цска:
    30.07.1992 Океан-ЦСКА 5 : 2 Чемпионат России
    17.03.1993 Марсель-ЦСКА 6 : 0 Лига Чемпионов
    27.06.1993 Спартак М-ЦСКА 6 : 0 Чемпионат России
    19.04.1997 ЦСКА-Торпедо М 0 : 5 Чемпионат России
    04.08.1999 Мoльде-ЦСКА 4 : 0 Лига Чемпионов
    15.08.1999 ЦСКА-Спартак М 0 : 4 Чемпионат России
    30.09.2001 Зенит-ЦСКА 6 : 1 Чемпионат России
    10.06.2007 Луч-Энергия-ЦСКА 4 : 0 Чемпионат России
    10.09.2011 ЦСКА-Динамо М 0 : 4 Чемпионат России
    удав
    удав
    сегодня в 16:55
    тогда, со слов Дениса, в Ливерпуле было бдсм=)
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:54
    Когда Глушаков давал себе оценку как игроку, я подумал, что наконец то поумнел, а нет всё по старому!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:42
    Для Дениски все что меньше пяти это просто поимели, а вот 5 и больше - поимели как в XXX
    kust07
    kust07
    сегодня в 14:22
    игра сборной России это не просто порно,это настоящее порнище.
    311
    311
    сегодня в 13:40
    Внимание! Порно со свиньями! Уберите от экранов детей и особо впечатлительных взрослых!)
    Верг
    Верг
    сегодня в 12:37
    дождись чемпионата мира рома, и все твои влажные фантазии будут, с египтом будете и по 6 пускать
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 12:37
    Глушаков, игра спартака с Ливерпулем была похожа на порно, 0:7
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:35
    ЗНАЧИТ ПОРНО БЫЛО НА КРЕСТОВСКОМ !
    А НА ЭНФИЛДЕ БЫЛО ЖЁСТКОЕ ПОРНО !
    Фан Джигурды
    Фан Джигурды ответил parallels
    сегодня в 12:13
    parallels:
    чем спартак отличается от саши грей?
    Много лезет?
    RUSTY8
    RUSTY8
    сегодня в 12:08
    игра сборной пока купированный порно, а вот летом, к сожалению, покажут настоящую((
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 12:06
    Скоро вместо Карреры на пост главного тренера Спартака придёт Беркова и мечты Глушакова о порно осуществлятся. Тем более пробы они уже прошли,на «Энфилде». )
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 12:02
    А та по любви пару раз.
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 12:01
    Главное порно ещё впереди, играли то Вы не забывай, никому не нужные товарняки.
    311
    311
    сегодня в 11:58
    То есть с Зенитом ежегодное порно?)
    Zenit0077
    Zenit0077 ответил parallels
    сегодня в 11:50
    parallels:
    чем спартак отличается от саши грей?
    В Сашу влазит 3, а в спартак 7! ГЫ ГЫ ГЫ
    Zenit0077
    Zenit0077
    сегодня в 11:48
    Как раз вспомнилась новость где докторша спартака до матча с Ливером якобы сказала что запрещает заниматься сексом до матча. А через пару часов он случится ро время матча, на камеру! ГЫ ГЫ ГЫ
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:48
      Клон Клона
      Клон Клона
      сегодня в 11:47
      "Ведущие этому учились, они этим занимаются и помогают людям расслабиться и посмеяться"
      А что сделал банщик, чтобы люди расслабились?
      самуил кац 1
      самуил кац 1
      сегодня в 11:44
      Я порно видел только в игре свиней с Ливерпулем. Настоящее хард! Это если следовать глушаковской классификации !
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 11:42
      Если бы ввели лимит на спартачей до одного и заменили усатого, то сборная была бы боеспособная.
      parallels
      parallels
      сегодня в 11:42
      чем спартак отличается от саши грей?
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 11:39
      Не порно, но задорно!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100