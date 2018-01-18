Гомес: «Окслейд-Чемберлен — явно не тот игрок, против которого ты хотел бы сыграть»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен сыграл важную роль в победе мерсисайдцев над «Манчестер Сити» в 23-м туре АПЛ. Его одноклубник Джо Гомес делится мнением об успехах Алекса:

«Он отлично адаптировался, многие хорошо его знают в Англии. Это прекрасный игрок, способный играть на ряде позиций. Он не просто полузащитник или атакующий игрок, а гораздо более гибкий футболист.

Окслейд-Чемберлен уже это неоднократно доказывал, играя и в тройке полузащитников, и ближе к атаке. Где бы он ни был, это явно не тот игрок, против которого ты хотел бы сыграть. Его скорость и мощь всегда несут угрозу».