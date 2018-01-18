Кулибали: «„Наполи“ намеревается прервать гегемонию „Ювентуса“»

«Ювентус» побеждал в Серии А шесть сезонов кряду, но защитник «Наполи» Калиду Кулибали уверен, что его команда способна прервать гегемонию «бьянконери»:

«В этом году мы собираемся дойти до конца. Сделаем все, чтобы оставить „Ювентус“ позади, но „Рома“ с „Интером“ также не выбыли из борьбы за Скудетто.

Мы вместе с одноклубниками намереваемся прервать гегемонию „бьянконери“. „Наполи“ заслужил быть на вершине лиги. Мы доказали, что можем побеждать, играя в зрелещиный футбол».

В 20-м туре Серии А неаполитанцы одолели «Верону». Сейчас команда опережает «Ювентус» на одно очко.