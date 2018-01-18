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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Кулибали: «„Наполи“ намеревается прервать гегемонию „Ювентуса“»

сегодня, 11:57

«Ювентус» побеждал в Серии А шесть сезонов кряду, но защитник «Наполи» Калиду Кулибали уверен, что его команда способна прервать гегемонию «бьянконери»:

«В этом году мы собираемся дойти до конца. Сделаем все, чтобы оставить „Ювентус“ позади, но „Рома“ с „Интером“ также не выбыли из борьбы за Скудетто.

Мы вместе с одноклубниками намереваемся прервать гегемонию „бьянконери“. „Наполи“ заслужил быть на вершине лиги. Мы доказали, что можем побеждать, играя в зрелещиный футбол».

В 20-м туре Серии А неаполитанцы одолели «Верону». Сейчас команда опережает «Ювентус» на одно очко.

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Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 14:45
Начался очередной трёп.)
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