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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Мевля: «Пока „Зенит“ не готов к полноценным матчам»

сегодня, 12:53

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о подготовке «сине-бело-голубых» ко второй части сезона:

«Большую часть выходных я провел вместе со своей семьей. Мы отправились на десять дней в Дубай, а потом уже вернулись домой. От возвращения в Дубай немножко другие ощущения. Сейчас мы приехали работать, а не отдыхать. Первая часть сборов всегда очень сложная.

Да, я первый раз прохожу сборы с Мистером Манчини. Мы только начали, прошло всего несколько дней с их начала. Первые тренировки получаются сложными, но это нормально. Много бегаем, уделяем время тактике. Шаг за шагом мы наберем хорошую физическую форму.

Я слышал о том, что в этот же спортивный комплекс неделю назад приезжал „Манчестер Юнайтед“, мне кто-то сказал об этом. Очень хорошие условия. Сюда приходится ездить каждый день в плотном траффике, но это того стоит — все просто отлично.

Товарищеские матчи? Я предпочитаю двигаться день за днем. Сперва нужно усиленно потренироваться, потому что пока мы не готовы к полноценным матчам. Все эти встречи помогут нам вернуть игровой ритм и подойти к игре с „Селтиком“ в полной готовности.

Конечно, результат всегда важен — даже просто для того, чтобы быть в хорошем настроении. Тут большее значение имеет игровой ритм. Шаг за шагом, тренировка за тренировкой — и мы будем готовы». 

Напомним, что петербуржцы на сборах планируют встретиться с «Копенгагеном», «Славией», «Гуанчжоу Эвергранд», «Слованом», «Црвеной Звездой» и «Марибором».

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Все комментарии
Завтра
Завтра
сегодня в 17:23
Заголовок статьи писал "Спартаковец"))))
Завтра
Завтра ответил Одно слово румын
сегодня в 17:19
Одно слово румын:
Неполноценный бакланник никогда ни к чему не готов
И что ты дизлайкнул за то, что я не переживаю за "самава умнава", который не понимает программу 5 класса про десятичные дроби, но всё знает про футбол и инсайды???)))
Что не так написано?)))))
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 15:45
Неполноценный бакланник никогда ни к чему не готов
Saang
Saang
сегодня в 14:35
Он к ним по жизни не готов
Завтра
Завтра ответил LOpp
сегодня в 14:34
LOpp:
уже выучил, не переживай.
Честно - не переживаю ни разу!)))
Не мне в этом случае переживать надо, а тому, наверное, кто делает вид что "всё знает", а при этом "плавает" в алгебре за 5 класс)))
LOpp
LOpp ответил Завтра
сегодня в 14:29
Завтра:
Десятичные дроби учить будешь???)))) LOpp 1. "ЗЕНИТ" (Россия) – 9,18 2. "Реал" (Испания) – 9,157 -------------------------------------------------------------------------------------- а разве 157 не больше 18? Это даже лайкнули пятеро)))) в теме: «Зенит» – лучший в клубном рейтинге УЕФА текущего сезона Подробнее: https://www.soccer.ru/news/663303.shtml
уже выучил, не переживай.
Завтра
Завтра ответил LOpp
сегодня в 14:24
LOpp:
у меня как раз с 6 часов срочные дела начнутся)
Десятичные дроби учить будешь???))))

LOpp
1. "ЗЕНИТ" (Россия) – 9,18
2. "Реал" (Испания) – 9,157
--------------------------------------------------------------------------------------
а разве 157 не больше 18?

Это даже лайкнули пятеро))))

в теме: «Зенит» – лучший в клубном рейтинге УЕФА текущего сезона
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/663303.shtml
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:13
вот и плохо что не готов
Kerri
Kerri
сегодня в 13:43
Главное в ЛЕ нормально сыграть!
LOpp
LOpp ответил parallels
сегодня в 13:23
parallels:
уфач, не пропадай сегодня после игры с шанхаем. меньше 5ти часов до позора)
у меня как раз с 6 часов срочные дела начнутся)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:19
Но вот если вложить еще 200 миллионов, обокрасть половину РФПЛ - тогда будет готов.
parallels
parallels ответил LOpp
сегодня в 13:15
LOpp:
Да, я первый раз прохожу сборы с Мистером Манчини... они при встречи с физруком руку ему не целуют?
уфач, не пропадай сегодня после игры с шанхаем. меньше 5ти часов до позора)
LOpp
LOpp
сегодня в 13:12
Да, я первый раз прохожу сборы с Мистером Манчини...


они при встречи с физруком руку ему не целуют?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:02
Вы уж постарайтесь к игре с " Селтиком" подойти в полной готовности. Уж очень хотелось бы увидеть 4 клуба в 1/8 ЛЕ.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:58
"Зенит" неполноценный - даже не надо в дурку на освидетельствование его водить! Видно невооружённым глазом!
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