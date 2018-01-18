Мевля: «Пока „Зенит“ не готов к полноценным матчам»

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о подготовке «сине-бело-голубых» ко второй части сезона:

«Большую часть выходных я провел вместе со своей семьей. Мы отправились на десять дней в Дубай, а потом уже вернулись домой. От возвращения в Дубай немножко другие ощущения. Сейчас мы приехали работать, а не отдыхать. Первая часть сборов всегда очень сложная.

Да, я первый раз прохожу сборы с Мистером Манчини. Мы только начали, прошло всего несколько дней с их начала. Первые тренировки получаются сложными, но это нормально. Много бегаем, уделяем время тактике. Шаг за шагом мы наберем хорошую физическую форму.

Я слышал о том, что в этот же спортивный комплекс неделю назад приезжал „Манчестер Юнайтед“, мне кто-то сказал об этом. Очень хорошие условия. Сюда приходится ездить каждый день в плотном траффике, но это того стоит — все просто отлично.

Товарищеские матчи? Я предпочитаю двигаться день за днем. Сперва нужно усиленно потренироваться, потому что пока мы не готовы к полноценным матчам. Все эти встречи помогут нам вернуть игровой ритм и подойти к игре с „Селтиком“ в полной готовности.

Конечно, результат всегда важен — даже просто для того, чтобы быть в хорошем настроении. Тут большее значение имеет игровой ритм. Шаг за шагом, тренировка за тренировкой — и мы будем готовы».

Напомним, что петербуржцы на сборах планируют встретиться с «Копенгагеном», «Славией», «Гуанчжоу Эвергранд», «Слованом», «Црвеной Звездой» и «Марибором».