Бывший агент Верратти: «Игроки ПСЖ сидят в золотой клетке»

Донато Ди Кампли, бывший агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти, утверждает, что парижане держат своих футболистов в «золотой клетке»:

«Этот опыт, связанный с ПСЖ, был худшим в моей жизни.

В нашем мире твои старания не признают, и мне больно от этого. Верратти больше для меня не существует. Я выступаю против клуба и правления, которое отбросило меня, как песчинку.

Никто не сможет забрать Неймара у ПСЖ, это относится и ко всем остальным. Игроки сидят в золотой клетке и не хотят от нее отказываться — некоторые контракты ни один другой клуб не сможет себе позволить. И они остаются здесь, несмотря на то, что Лига 1 — игрушечный чемпионат».

Напомним, что в последнем матче Лиги 1 парижане отгрузили 8 мячей в ворота «Дижона».