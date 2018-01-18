Бывший агент Верратти: «Игроки ПСЖ сидят в золотой клетке»

Донато Ди Кампли, бывший агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти, утверждает, что парижане держат своих футболистов в «золотой клетке»:
«Этот опыт, связанный с ПСЖ, был худшим в моей жизни.
В нашем мире твои старания не признают, и мне больно от этого. Верратти больше для меня не существует. Я выступаю против клуба и правления, которое отбросило меня, как песчинку.
Никто не сможет забрать Неймара у ПСЖ, это относится и ко всем остальным. Игроки сидят в золотой клетке и не хотят от нее отказываться — некоторые контракты ни один другой клуб не сможет себе позволить. И они остаются здесь, несмотря на то, что Лига 1 — игрушечный чемпионат».
Напомним, что в последнем матче Лиги 1 парижане отгрузили 8 мячей в ворота «Дижона».
А все "незрелые умозаключения" - в Тарасовке. И про "всё купили" и про "кабинеты" итд. А факт остаётся фактом - 1,8 миллиарда долларов, "великий Спартак" просто напросто выбросил на ветер. Учитывая, что нефть Лукойл добывает в России - получается просадил 1.8 млрд. "народных денег", которые от добычи нефти на "НИЧЕГО". За победу 1 раз в 6 по уровню чемпионате Европы. А ЦСКА, например, имея 80 млн. бюджета, или - 75% от "Спартаковского", выиграли чемп ШЕСТЬ РАЗ, каждый год в ЛЧ и призах и обладают кубком УЕФА!
Вывод - барахло ваша организация. Это говорю не я, а цифры.
А все "незрелые умозаключения" - в Тарасовке. И про "всё купили" и про "кабинеты" итд. А факт остаётся фактом - 1,8 миллиарда долларов, "великий Спартак" просто напросто выбросил на ветер. Учитывая, что нефть Лукойл добывает в России - получается просадил 1.8 млрд. "народных денег", которые от добычи нефти на "НИЧЕГО". За победу 1 раз в 6 по уровню чемпионате Европы. А ЦСКА, например, имея 80 млн. бюджета, или - 75% от "Спартаковского", выиграли чемп ШЕСТЬ РАЗ, каждый год в ЛЧ и призах и обладают кубком УЕФА!
Вывод - барахло ваша организация. Это говорю не я, а цифры.
в этом то и фишка, играй на расслабоне и руби бабосы.)
в этом то и фишка, играй на расслабоне и руби бабосы.)
"ЛУКОЙЛ", по размеру доказанных запасов углеводородов «Лукойл», по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 года являлся третьей в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти — первой)." ПЕРВОЙ В МИРЕ, КАРЛ!!
То есть, у "наинароднейшего" спонсор покруче арабских шейхов будет. Вот только толку - ноль! За 15 лет вкладывали по 120 миллионов евро в "Спартак", и аж целый Чемпионат России выиграли))) Или - качество никакое!
Но виноваты, всё равно - Миллер, Гинер итд. итп.
"ЛУКОЙЛ", по размеру доказанных запасов углеводородов «Лукойл», по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 года являлся третьей в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти — первой)." ПЕРВОЙ В МИРЕ, КАРЛ!!
То есть, у "наинароднейшего" спонсор покруче арабских шейхов будет. Вот только толку - ноль! За 15 лет вкладывали по 120 миллионов евро в "Спартак", и аж целый Чемпионат России выиграли))) Или - качество никакое!
Но виноваты, всё равно - Миллер, Гинер итд. итп.
Молодчина шейх. Скоро чемпион игрушечного чемпионата надерет зд чемпионам великих чемпионатов и возьмет КЛЧ.
Молодчина шейх. Скоро чемпион игрушечного чемпионата надерет зд чемпионам великих чемпионатов и возьмет КЛЧ.