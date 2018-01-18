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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Бывший агент Верратти: «Игроки ПСЖ сидят в золотой клетке»

сегодня, 14:04

Донато Ди Кампли, бывший агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти, утверждает, что парижане держат своих футболистов в «золотой клетке»:

«Этот опыт, связанный с ПСЖ, был худшим в моей жизни.

В нашем мире твои старания не признают, и мне больно от этого. Верратти больше для меня не существует. Я выступаю против клуба и правления, которое отбросило меня, как песчинку.

Никто не сможет забрать Неймара у ПСЖ, это относится и ко всем остальным. Игроки сидят в золотой клетке и не хотят от нее отказываться — некоторые контракты ни один другой клуб не сможет себе позволить. И они остаются здесь, несмотря на то, что Лига 1 — игрушечный чемпионат».

Напомним, что в последнем матче Лиги 1 парижане отгрузили 8 мячей в ворота «Дижона».

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Все комментарии
VV V
VV V
сегодня в 20:23
Наш Зенит уже давно в государственной золотой клетке с волшебной зарплатой....
Nazi
Nazi ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:45
ALBA BARCELONA 21:
Эти не шейхи а бесы.А Африке и на земле миллионы детей и людей голодают и даже умирают от голода а эти несчастные чем занимаются.Эти деньги ворованные,предназначенные для людей бедных.
Абсолютно верно чел. Когда Барса продаст лейси за полмиллиарда евро и накормит пол Африки я лично подам в суд на шейха из ПСЖ :)
Завтра
Завтра ответил Создатель кошмаров
сегодня в 17:39
Создатель кошмаров:
Вы видимо еще один персонаж, который засыпает с именем Великого и Могучего Спартака на устах!? Иначе чем объяснить, что в новость о ПСЖ вы добавляете свои незрелые умозаключения о нефтяной компании России и о великом Спартаке!
Так же, как и то, что в ЛЮБОЙ новости о "Зените", спартачей больше чем самого "Зенита")))

А все "незрелые умозаключения" - в Тарасовке. И про "всё купили" и про "кабинеты" итд. А факт остаётся фактом - 1,8 миллиарда долларов, "великий Спартак" просто напросто выбросил на ветер. Учитывая, что нефть Лукойл добывает в России - получается просадил 1.8 млрд. "народных денег", которые от добычи нефти на "НИЧЕГО". За победу 1 раз в 6 по уровню чемпионате Европы. А ЦСКА, например, имея 80 млн. бюджета, или - 75% от "Спартаковского", выиграли чемп ШЕСТЬ РАЗ, каждый год в ЛЧ и призах и обладают кубком УЕФА!
Вывод - барахло ваша организация. Это говорю не я, а цифры.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 17:05
Намек на историю с Барселоной? Интересно что чувствует Вератти
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил Завтра
сегодня в 16:43
Завтра:
Интересен другой факт, например такой, что: "ЛУКОЙЛ", по размеру доказанных запасов углеводородов «Лукойл», по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 года являлся третьей в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти — первой)." ПЕРВОЙ В МИРЕ, КАРЛ!! То есть, у "наинароднейшего" спонсор покруче арабских шейхов будет. Вот только толку - ноль! За 15 лет вкладывали по 120 миллионов евро в "Спартак", и аж целый Чемпионат России выиграли))) Или - качество никакое! Но виноваты, всё равно - Миллер, Гинер итд. итп.
Вы видимо еще один персонаж, который засыпает с именем Великого и Могучего Спартака на устах!? Иначе чем объяснить, что в новость о ПСЖ вы добавляете свои незрелые умозаключения о нефтяной компании России и о великом Спартаке!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 15:12
Лига 1 — игрушечный чемпионат

в этом то и фишка, играй на расслабоне и руби бабосы.)
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 15:12
О ужас! Кто бы мог подумать. Силой заставляют пинать круглого, платят миллионы. Бедолаги. Знали ли бы вы, как их там п123ят.
Завтра
Завтра
сегодня в 15:07
Интересен другой факт, например такой, что:
"ЛУКОЙЛ", по размеру доказанных запасов углеводородов «Лукойл», по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 года являлся третьей в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти — первой)." ПЕРВОЙ В МИРЕ, КАРЛ!!

То есть, у "наинароднейшего" спонсор покруче арабских шейхов будет. Вот только толку - ноль! За 15 лет вкладывали по 120 миллионов евро в "Спартак", и аж целый Чемпионат России выиграли))) Или - качество никакое!
Но виноваты, всё равно - Миллер, Гинер итд. итп.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:58
Эти не шейхи а бесы.А Африке и на земле миллионы детей и людей голодают и даже умирают от голода а эти несчастные чем занимаются.Эти деньги ворованные,предназначенные для людей бедных.
Nazi
Nazi
сегодня в 14:37
Как же приятно читать вопли тех, кто не смог поживиться на трансферах футболистов из Парижа😊.

Молодчина шейх. Скоро чемпион игрушечного чемпионата надерет зд чемпионам великих чемпионатов и возьмет КЛЧ.
Nazi
Nazi
сегодня в 14:33
А сам он конечно же никогда не согласился бы там посидеть :) 100%. Ни за какие деньги.
Groove000
Groove000
сегодня в 14:31
Вся правда о ПСЖ...
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