Наставник «Ротора»: «Задача на сезон - остаться в ФНЛ, а в следующем - выиграть чемпионат»

Главный тренер «Ротора» Сергей Павлов подвел итоги первой части зимних сборов, которые прошли в Кисловодске.



«Тот объем силовой работы, который мы запланировали, мы выполнили. В условиях среднегорья эти качества развиваются наиболее эффективно, над ними мы и работали. Плюс технико-тактические тренировки все игроки прошли. Немаловажно, что избежали травматизма за исключением мелких повреждений.



Селекция не прекращается постоянно, есть те, с кем договорились на весну, так как у игроков действующие контракты. На остаток сезона задача - остаться в ФНЛ, а в следующем выиграть чемпионат. Эта цель не снимается, и мы будем ее добиваться с футболистами, которые пришли».



Ранее ходили слухи, что Роман Павлюченко может продолжить карьеру в «Роторе».