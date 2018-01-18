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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Наставник «Ротора»: «Задача на сезон - остаться в ФНЛ, а в следующем - выиграть чемпионат»

сегодня, 14:44

Главный тренер «Ротора» Сергей Павлов подвел итоги первой части зимних сборов, которые прошли в Кисловодске.

«Тот объем силовой работы, который мы запланировали, мы выполнили. В условиях среднегорья эти качества развиваются наиболее эффективно, над ними мы и работали. Плюс технико-тактические тренировки все игроки прошли. Немаловажно, что избежали травматизма за исключением мелких повреждений.

Селекция не прекращается постоянно, есть те, с кем договорились на весну, так как у игроков действующие контракты. На остаток сезона задача - остаться в ФНЛ, а в следующем выиграть чемпионат. Эта цель не снимается, и мы будем ее добиваться с футболистами, которые пришли».

Ранее ходили слухи, что Роман Павлюченко может продолжить карьеру в «Роторе».

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