Борис Игнатьев может продолжить карьеру в качестве главного тренера в РФПЛ

Бывший вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал, что имеет на руках предложение возглавить один из клубов РФПЛ в качестве главного тренера.



«Что касается моих дальнейших планов, сейчас говорить о них преждевременно. После вчерашних событий я еще не получил на руки трудовую книжку. В любом случае, пока позволяет здоровье, хотелось бы и дальше заниматься футбольной деятельностью и делать все во благо отечественного спорта. Уже есть предложение от одного клуба РФПЛ, но, кто именно мне сделал предложение, по понятным причинам я говорить не могу».

