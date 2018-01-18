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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Орлов: «Манчини бросил вызов болельщикам „Зенита“, любящим игру Дзюбы и Шатова»

сегодня, 18:17

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини бросил вызов болельщикам команды из-за ситуации с Артемом Дзюбой и Олегом Шатовым, которые тренируются с дублем.

«Дзюба пишет в Instagram, что он здоров, как лев. Шатов говорит, что Малафеев мог бы ему и сам всё рассказать, а не делать заявление через прессу. Какая же возможность всем журналистам, болельщикам говорить на эту тему. Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы „Зенит“ был на слуху. Понятно же, что большее количество упоминаний в СМИ приведёт к большей посещаемости на стадионе.

Будут победы у команды или нет — никто не знает, но Манчини однозначно бросил вызов болельщикам команды, которые любят игру Дзюбы и Шатова. Это же болельщики „Зенита“. И он своё тренерское имя и репутацию положил на весы. Добьётся успехов без них – ура. А если нет? Работу Манчини будем судить по результату», — заявил Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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Аденн
Аденн
сегодня в 21:19
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AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 20:42
Внутренняя кухня всегда была и будет самым слабым местом зенита
time out
time out
сегодня в 20:24
    ivany4
    ivany4
    сегодня в 20:07
    Интересно, кому-то интересны склоки внутри проекта?!!
    Или по принципу: результата нет, можно попиариться.))
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
    сегодня в 19:58
    "Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы „Зенит“ был на слуху. Понятно же, что большее количество упоминаний в СМИ приведёт к большей посещаемости на стадионе." - очень жаль, что вот подобная грязь сейчас руководство моего родного клуба интересует больше, чем сам футбол. Но удивляться нечему - сейчас главное ВЫГОДА.
    blitz
    blitz
    сегодня в 19:54
    Орлову пора на отдых.
    Saang
    Saang
    сегодня в 19:52
    Эммм... Серьезно? Зенитовские болелы любят Дзюбу?
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 19:20
    Чё ты Геша несёшь? Кроме Миши Д'Артаньяна все твои боолещики, все как один, уже предали Шатова с Дзюбой!
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 19:16
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 19:13
    Такое впечатление, что Орлов не на "Зенит" работает.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 19:07
    Опять Орлов говорит за всех болельщиков... Я только спасибо скажу Манчини за унижение свиньи.
    ALEX26659
    ALEX26659 ответил Gloomy59
    сегодня в 19:00
    Gloomy59:
    Господин Орлов! Какая игра Дзюбы - стояние в штрафной с вытянутой рукой, и более ничего, напомните господин Орлов, когда Ваши любимцы обыгрывали соперника один в один, когда Дзюба смог убежать с мячом от соперника и пр. и т. д. ПОЭТОМУ - НЕ НАДО РЕШАТЬ ЗА НАС! Лично я рад, что нашелся тренер, который указал этим игрокам, чего они стоят и что они умеют!!!!! Если Вы не забыли, то Манчинни давал неоднократно доказать и руководству и тренеру способность быть полезным для команды!!!! Результат известен всем!!!! Хотите, Геннадий Сергеевич, создавайте свою команду из подобных Дзюбе и Шатову и докажите, что это игроки высокого уровня!!!!!
    ты не прав,генке виднее!)))
    Gloomy59
    Gloomy59
    сегодня в 18:59
    Господин Орлов! Какая игра Дзюбы - стояние в штрафной с вытянутой рукой, и более ничего, напомните господин Орлов, когда Ваши любимцы обыгрывали соперника один в один, когда Дзюба смог убежать с мячом от соперника и пр. и т. д.
    ПОЭТОМУ - НЕ НАДО РЕШАТЬ ЗА НАС!
    Лично я рад, что нашелся тренер, который указал этим игрокам, чего они стоят и что они умеют!!!!!
    Если Вы не забыли, то Манчинни давал неоднократно доказать и руководству и тренеру способность быть полезным для команды!!!!
    Результат известен всем!!!!
    Хотите, Геннадий Сергеевич, создавайте свою команду из подобных Дзюбе и Шатову и докажите, что это игроки высокого уровня!!!!!
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 18:57
    Репутацию Манчини уже ничем не испортишь, все и так знают, что это человек на большую букву Г. Репутацию он только Зениту может испортить но никак не себе.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 18:52
    Так пусть тогда уволят Манчини, а Орлова назначат главным тренером! Пусть он наберёт только своих любимцев, вот тогда и посмотрим где будет орловский Зенит!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 18:45
    Орлов бросил вызов болельщикам всей России , признавшись в любви к Дзюбе!!!
    Олег Галеркин
    Олег Галеркин
    сегодня в 18:38
    Орлов такой орлов ему только в желтом доме выступать
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:35
    Орлов бросил вызов Манчини!
    parallels
    parallels
    сегодня в 18:22
    смолова привезите - всё простим)
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 18:21
    Будут победы и все быстро забудут их конфликт!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 18:18
    Чушь!
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