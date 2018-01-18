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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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СМИ: ЦСКА подпишет 37-летнего польского вратаря

сегодня, 20:33

По информации польских СМИ, ЦСКА намерен подписать вратаря «Легии» Аркадиуша Маляжа. «Армейцы» предлагают выгодный контракт 37-летнему поляку, по условиям которого он будет зарабатывать около 400 тысяч евро в год. «Легия» также готова продать игрока, чтобы заработать какие-то деньги на трансфере.

Контракт Маляжа с «Легией» заканчивается в июне, и переговоры о его продлении, как ожидается, не принесут результатов. На футболиста также претендует «Висла», но предложение ЦСКА, по слухам, лучше.

Ранее «красно-синие» купили полузащитника Кристияна Бистровича.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 21:31
Утка от СМИ! Игорь до пенсии в ЦСКА будет.
VV V
VV V
сегодня в 21:31
Гинер скорее повесится, чем сделает такую престарелую трансферную глупость....
spartach n1
spartach n1 ответил Альфи
сегодня в 21:29
Альфи:
...однако вы на ветке и вас 💣💥 ,что не может не радовать, такая жирная утка, а вы клюнули...
Ваши скакуны на любую наживку клюют,давно на наши ветки не ходила ?)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:29
Да по дешевке прикупите всех предпенсионеров...
Альфи
Альфи ответил d_fincher
сегодня в 21:28
d_fincher:
"СМИ явно хотят смерти спартачей, они еще на новость о Мусе не успели отбомбиться, а тут новый раздражитель, так и оглохнем от 🐷 визга..." О дааа... вратарь-пенсионер на смену Игарю-рекордсмену - это страшный удар по Спартаку ))
...однако вы на ветке и вас 💣💥 ,что не может не радовать, такая жирная утка, а вы клюнули...
antant1
antant1 ответил Альфи
сегодня в 21:27
Альфи:
СМИ явно хотят смерти спартачей, они еще на новость о Мусе не успели отбомбиться, а тут новый раздражитель, так и оглохнем от 🐷 визга...
А,что в этом раздражающего для спартачей?)) Разве, что для вас)
spartach n1
spartach n1
сегодня в 21:26
spartach n1
spartach n1
сегодня в 21:24
Ахахаха нет слов ,игнашу будет с кем в домино забить !
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 21:22
3 он нужен?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:19
Большей лажи трудно придумать...
Последний Король Либерии
Последний Король Либерии
сегодня в 21:17
Чтоб было с кем о внуках поговорить братьям и Игнашу)
Mi6
Mi6
сегодня в 21:13
Неадекватное решение в стиле гинера
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Суеверный
сегодня в 21:10
Суеверный:
Зачем? В качестве переводчика? Но поляцкий можно понимать при минимальном усердии в примитивном объеме и так.
Ну, не скажи, я смотрел их видео, кроме курва - ничего не понятно, что они там балакают.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 21:07
"СМИ явно хотят смерти спартачей, они еще на новость о Мусе не успели отбомбиться, а тут новый раздражитель, так и оглохнем от 🐷 визга..."

О дааа... вратарь-пенсионер на смену Игарю-рекордсмену - это страшный удар по Спартаку ))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил cska plus
сегодня в 21:05
cska plus:
Нас пытаются отвлечь от только, что закончившегося в Китае позора.
Они еще от Ливерпульского позора не смогли переключить!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 21:04
Зачем? В качестве переводчика? Но поляцкий можно понимать при минимальном усердии в примитивном объеме и так.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:04
Значит, гинер задумал впарить кому нить легенду и Дзагу и продать клубик. Больше с него ничего не в...ть...
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 20:58
Хитрые спартачи хотят тему перевести с только что закончившегося очередного позора, хорошая попытка, но нет.
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 20:56
Чего б?**ь? ©️
Байкал-38
Байкал-38 ответил Фата лист
сегодня в 20:50
Фата лист:
Скорее всего речь идет о ЦСКА софийском, но об этом почему-то "забыли" упомянуть в новости...
Открой оригинал, там написано, что московский.
http://etransfery.pl/index.php/2018/01/17/arkadiusz-malarz-przejdzie-do-cska-moskwa/
drug01
drug01
сегодня в 20:50
Странно,зачем такой вратарь? Чтобы после продать????
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:50
Гинер решил немножко денег обналичить.
cska plus
cska plus
сегодня в 20:49
Нас пытаются отвлечь от только, что закончившегося в Китае позора.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 20:49
Пххах,че нет вратарей у армейцев?
cska plus
cska plus
сегодня в 20:47
федун слухами решил отомстить за возвращение Мусы.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:45
Муляжом значит будет в ЦСКА..)
Фата лист
Фата лист
сегодня в 20:44
Скорее всего речь идет о ЦСКА софийском, но об этом почему-то "забыли" упомянуть в новости...
ivany4
ivany4
сегодня в 20:44
Решил раскрыть свой талант в конюшне!
112910415
112910415
сегодня в 20:41
продуманное решение
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 20:41
Всё, значит рекодсмен уходит в Реал.)
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