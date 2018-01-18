СМИ: ЦСКА подпишет 37-летнего польского вратаря

По информации польских СМИ, ЦСКА намерен подписать вратаря «Легии» Аркадиуша Маляжа. «Армейцы» предлагают выгодный контракт 37-летнему поляку, по условиям которого он будет зарабатывать около 400 тысяч евро в год. «Легия» также готова продать игрока, чтобы заработать какие-то деньги на трансфере.

Контракт Маляжа с «Легией» заканчивается в июне, и переговоры о его продлении, как ожидается, не принесут результатов. На футболиста также претендует «Висла», но предложение ЦСКА, по слухам, лучше.

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