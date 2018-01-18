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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Фанаты «Зенита» попросили сохранить в клубе Анюкова

вчера, 22:51

Болельщики «Зенита» опубликовали заявление, в котором призвали заместителя спортивного директора Вячеслава Малафеева сохранить в команде ветерана Александра Анюкова. 35-летний футболист не отправился на сборы команды в Дубай, а тренируется с дублем.

«„Зенит“ улетел на сбор без Александра Анюкова. Саша - это образец отношения к футболу и фанатам, последний игрок в „Зените“ из основы того самого чемпионского состава 2007, наша легенда и гордость!

В прессе упоминается „Зенит-2“ как один из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры, который Саша и сам рассматривает. Безусловно, такой человек должен оставаться в футболе и структуре клуба. У всех нас перед глазами блестящий пример Кости Зырянова, выступление которого в дубле по значимости для „Зенита“ ничуть не выбивается из других блестящих достижений Константина.

Реалии таковы, что одним из тех, кто будет принимать решение по ситуации, является ещё один легендарный игрок „Зенита“ - Слава Малафеев, который сейчас занимает должность заместителя спортивного директора. Количество легенд в этом посте начинает зашкаливать - и мы уверены, что, пока в клубе есть такие люди, будущее „Зенита“ в надёжных руках.

Уверены, что Слава согласен с нами, но сейчас он человек занятой и может не увидеть этот пост. Поэтому просьба помочь обратить внимание Малафеева на этот приоритетный для „Зенита“ вопрос и уладить все формальности по сохранению Саши Анюкова в клубе», — говорится в сообщении.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:33
Продлят контракт.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил piercman
сегодня в 07:02
piercman:
я даже был на матче, где их чествовали. а что спартак? бромантановые легенды? сильно 😏
А кто у них из легенд?)
наркоман и алень, остальные "шоколадки"

Завидует)
Введи в гугле "легенды спартака" - не найдешь ничего, только глум и ссылки на различные форумы)
Никаких сайтов посвященных легендам нету, потому что и легенд то нету)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 07:00
Я думаю надо прислушаться к просьбе болельщиков Зенита
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:42
AntiherQ1488:
Поэтому - и печально болеть за зенит. Вы всю жизнь пытаетесь сравнить себя с нами. Пошли бы по пути Краснодара - все бы на вас равнялись. Ты видел клуб легенд зенита?)) Во ржака.
15 минут ржал......"Вы всю жизнь пытаетесь сравнить себя с нами.")))))))
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:22
AntiherQ1488:
Поэтому - и печально болеть за зенит. Вы всю жизнь пытаетесь сравнить себя с нами. Пошли бы по пути Краснодара - все бы на вас равнялись. Ты видел клуб легенд зенита?)) Во ржака.
я даже был на матче, где их чествовали. а что спартак? бромантановые легенды? сильно 😏
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 00:18
piercman:
фигасе, не легенда. любой игрок, забивший спартаку пачку голов, автоматически признаётся легендой) а что с кержом и малафеевым? на тот момент уже были игроки, вытеснившие их из основы напрочь, поэтому прощального матча не случилось. только и всего.
Поэтому - и печально болеть за зенит. Вы всю жизнь пытаетесь сравнить себя с нами. Пошли бы по пути Краснодара - все бы на вас равнялись. Ты видел клуб легенд зенита?)) Во ржака.
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:15
AntiherQ1488:
Он даже не легенда зенита)) Че там с Кержаковым и малафеевым?)
фигасе, не легенда. любой игрок, забивший спартаку пачку голов, автоматически признаётся легендой) а что с кержом и малафеевым? на тот момент уже были игроки, вытеснившие их из основы напрочь, поэтому прощального матча не случилось. только и всего.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 00:11
piercman:
смотри, например: https://www.youtube.com/watch?v=el-EkpUea4Y
Он даже не легенда зенита)) Че там с Кержаковым и малафеевым?)
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:10
AntiherQ1488:
Смотрите, как это делается)) https://www.youtube.com/watch?v=Z8si5rTd4HA
смотри, например:
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 00:09
piercman:
и это правильно. должен достойно завершить карьеру, а не как малафеев или керж.
Смотрите, как это делается))
Есть медали
Есть медали
вчера в 23:26
Так он давно уже не играет.
Dembel 2010
Dembel 2010
вчера в 23:13
Действующая обладательница и лидер Кубка мира Габриэла Коукалова в интервью «Чемпионату» заявила, что не верит в чистоту ни одного российского биатлониста. И это на фоне предельно корректных заявлений руководителей IBU и председателя комитета спортсменов Уле-Эйнара Бьорндалена. Имела ли право чешка на такие высказывания, как относиться к её словам и чем сборная России заслужила недоверие? «Чемпионат» собрал мнения спортсменов, тренеров, специалистов и журналистов.
piercman
piercman
вчера в 23:07
и это правильно. должен достойно завершить карьеру, а не как малафеев или керж.
dudka 98
dudka 98
вчера в 23:03
согласен с фанатами, анюков всегда отдавал себя полностью на поле
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:01
Руки прочь от Саши Анюкова!)))
Faustello
Faustello
вчера в 22:59
Анюков небось уже с Пановым в красно-белых труселях пивас с лобстерами давит в сауне )))
spartach n1
spartach n1
вчера в 22:59
И Грозовского вернуть !
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:56
Анюков - последний ГЕРОЙ в "Зените"!
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