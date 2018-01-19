Дрогба оплатил постройку школы в Кот-д'Ивуаре

Известный нападающий Дидье Дрогба отметился благородным поступком.
Ивуариец за свои средства построил начальную школу в Кот-д'Ивуаре, в поселении Онайо Поку-Куамекро.
Эта школа поможет как минимум 350 детям в получении качественного образования в сельской общине.
Ранее 39-летний футболист анонсировал завершение карьеры в этом году.
Недавно читал, что он строит пять больниц для детей на своей исторической родине. По моему мнению, именно такие вот Люди и делают этот тухлый мир чуточку лучше и добрее…
Здоровья и долгих лет тебе , ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ!
Недавно читал, что он строит пять больниц для детей на своей исторической родине. По моему мнению, именно такие вот Люди и делают этот тухлый мир чуточку лучше и добрее…
Здоровья и долгих лет тебе , ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ!