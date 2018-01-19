Иньеста: «Никто в клубе не ожидал, что „Барселона“ выдаст такую серию без поражений»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о длительной серии матчей без поражений в нынешнем сезоне, которая была прервана в последней игре с «Эспаньолом» в Кубке Испании (0:1):

«Никто в „Барселоне“ не ожидал, что мы выдадим такую серию без поражений. Это было сюрпризом.

Что касается моей травмы, то она не слишком серьёзная. Я надеюсь, что уже скоро вернусь в строй.

Мы очень рады, что Пике продлил контракт с клубом. Надеюсь, что он будет продолжать играть за „Барселону“ на протяжении многих лет».