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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Иньеста: «Никто в клубе не ожидал, что „Барселона“ выдаст такую серию без поражений»

сегодня, 01:58

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о длительной серии матчей без поражений в нынешнем сезоне, которая была прервана в последней игре с «Эспаньолом» в Кубке Испании (0:1):

«Никто в „Барселоне“ не ожидал, что мы выдадим такую серию без поражений. Это было сюрпризом.

Что касается моей травмы, то она не слишком серьёзная. Я надеюсь, что уже скоро вернусь в строй.

Мы очень рады, что Пике продлил контракт с клубом. Надеюсь, что он будет продолжать играть за „Барселону“ на протяжении многих лет».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил ОППАОПА
сегодня в 09:13
ОППАОПА:
что не помогает ,попробуй увеличить дозу .
А ты выдержишь?)
ОППАОПА
ОППАОПА ответил Великий Князь
сегодня в 08:37
Великий Князь:
Думали, что после подписания Ковтиньи денег на судей нет, но Бармалей всем преподнёс сюрприз. Аха-ха)
что не помогает ,попробуй увеличить дозу .
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:17
Думали, что после подписания Ковтиньи денег на судей нет, но Бармалей всем преподнёс сюрприз. Аха-ха)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:51
Случайное поражение
магистрат Калавий
магистрат Калавий ответил NOVA
сегодня в 04:51
Вас там с четвёртого места не слышно.
NOVA
NOVA
сегодня в 03:58
до Реала как до луны!!
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 02:38
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