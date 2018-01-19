Зидан: «Нельзя сказать, что „Реал“ показал отличную игру, но мы добились важной победы»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Леганесом» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании:

«Асенсио может играть лучше, как и все остальные, но он забил победный гол.

Это была важная встреча, и этот результат очень хорош для нас. Нам действительно было непросто найти свою игру, но во втором тайме „Реал“ действовал лучше и забил гол. Мы хорошо оборонялись, и в целом всё было сбалансированно.

Возможно, нам и правда не хватает уверенности. Но сезон длинный, мы должны вернуть дух победителей и больше не терпеть поражений.

Нельзя сказать, что „Реал“ показал отличный футбол, но мы добились важного результата в кубковой встрече. Надеюсь, вскоре у нас получится вернуться к нормальному состоянию».