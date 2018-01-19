Асенсио: «Это нормально, что стиль игры „Леганеса“ доставил „Реалу“ проблемы»

Автор победного гола «Реала» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (1:0) Марко Асенсио прокомментировал итоговый результат:

«Мы должны были добиться положительного результата, и мы это сделали. Команды наших соперников играют хорошо, а „Леганес“ – это отличная команда, которая надёжно обороняется. И это нормально, что их стиль игры доставил нам некоторые проблемы.

Иногда у вас всё получается, иногда – ничего. Мы должны продолжать работать над тем, чтобы команда стала сильнее, чтобы мячи после наших ударов залетали в ворота соперника, чтобы мы начали побеждать, и чтобы всё шло как по маслу».