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Асенсио: «Это нормально, что стиль игры „Леганеса“ доставил „Реалу“ проблемы»

сегодня, 03:21
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Автор победного гола «Реала» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (1:0) Марко Асенсио прокомментировал итоговый результат:

«Мы должны были добиться положительного результата, и мы это сделали. Команды наших соперников играют хорошо, а „Леганес“ – это отличная команда, которая надёжно обороняется. И это нормально, что их стиль игры доставил нам некоторые проблемы.

Иногда у вас всё получается, иногда – ничего. Мы должны продолжать работать над тем, чтобы команда стала сильнее, чтобы мячи после наших ударов залетали в ворота соперника, чтобы мы начали побеждать, и чтобы всё шло как по маслу».

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Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 09:35
В последнее время у Реала с любыми командами возникают проблемы..
Хоро что удалось забить и не пропустить!
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