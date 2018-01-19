Булыкин: «От исхода игры „Локо“ со „Спартаком“ будет зависеть многое»

Бывший игрок «Локомотива», ныне советник президента «железнодорожников» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от второй части сезона в РФПЛ:

«Может ли зимняя пауза навредить „Локомотиву“? Пауза как раз нужна. Всё-таки сил футболисты потратили много, а в последние пару месяцев им зачастую приходилось играть через два дня. А ведь ещё были матчи сборных – многие футболисты „Локомотива“ выступают за свои национальные команды. Тот же Джефферсон Фарфан, играющий за сборную Перу, налетал за осень столько, сколько не набирают некоторые профессиональные пилоты. Так что перерыв нашей команде – как, впрочем, и всем остальным – пришёлся очень даже вовремя.

Но я надеюсь, после паузы „Локомотив“ оборотов не сбавит. Тем более к весенней части чемпионата вернутся в строй наши травмированные игроки – Ари, Чорлука. Надо пройти турнир ровно, стабильно, а не только одну его часть. Как говорится, стабильность – признак мастерства. Если это получится, тогда и по итогам чемпионата первая строчка останется за „Локо“.

Преимущество в восемь очков, конечно, хорошее. Но игрокам лучше о нём забыть и начинать вторую часть чемпионата с нуля. Как будто нет никакого запаса. К тому же в футболе случается всякое. Тем более, первый матч в чемпионате после перерыва мы будем проводить против одного из главных своих конкурентов в борьбе за титул – „Спартака“. Это очень важная игра для „Локомотива“, и от её исхода будет многое зависеть».

Напомним, вчера «Локомотив» в товарищеском матче крупно уступил предпоследней команде швейцарской Суперлиги (0:3).