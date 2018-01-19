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Булыкин: «От исхода игры „Локо“ со „Спартаком“ будет зависеть многое»

сегодня, 03:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак04.03.2018 в 16:30 Не начался

Бывший игрок «Локомотива», ныне советник президента «железнодорожников» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от второй части сезона в РФПЛ:

«Может ли зимняя пауза навредить „Локомотиву“? Пауза как раз нужна. Всё-таки сил футболисты потратили много, а в последние пару месяцев им зачастую приходилось играть через два дня. А ведь ещё были матчи сборных – многие футболисты „Локомотива“ выступают за свои национальные команды. Тот же Джефферсон Фарфан, играющий за сборную Перу, налетал за осень столько, сколько не набирают некоторые профессиональные пилоты. Так что перерыв нашей команде – как, впрочем, и всем остальным – пришёлся очень даже вовремя.

Но я надеюсь, после паузы „Локомотив“ оборотов не сбавит. Тем более к весенней части чемпионата вернутся в строй наши травмированные игроки – Ари, Чорлука. Надо пройти турнир ровно, стабильно, а не только одну его часть. Как говорится, стабильность – признак мастерства. Если это получится, тогда и по итогам чемпионата первая строчка останется за „Локо“.

Преимущество в восемь очков, конечно, хорошее. Но игрокам лучше о нём забыть и начинать вторую часть чемпионата с нуля. Как будто нет никакого запаса. К тому же в футболе случается всякое. Тем более, первый матч в чемпионате после перерыва мы будем проводить против одного из главных своих конкурентов в борьбе за титул – „Спартака“. Это очень важная игра для „Локомотива“, и от её исхода будет многое зависеть».

Напомним, вчера «Локомотив» в товарищеском матче крупно уступил предпоследней команде швейцарской Суперлиги (0:3).

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 09:45
удачи спартаку ,а поле нас рассудит
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:30
Три московских команды и "Краснодар" будут биться за распределение мест в первой четвёрке! Ждём острой, увлекательной борьбы! И без травм, пожалуйста!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:48
Да всем уже понятно, что игра может многое порешать, а может обострить борьбу. Все говорят одно и тоже и ещё полтора месяца такое слушать, скорей бы игра.
dinoel
dinoel
сегодня в 07:32
Спартак Выиграет, а Ари внесет свою долю разлада в раздевалку Локо.
И Спартак чемпион
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:36
И не только со спартаком
амурец
амурец
сегодня в 05:29
обыграют Спартак, тог да уже наверное никто Локо не остановит
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:35
Лучше бы сыграли до зимней паузы.
eaguar
eaguar
сегодня в 04:11
Будем посмотреть ...
Удачи Спартаку ...
Чемпиона обыграть ...
Вот задача Арсенала ..
В 30 ом туре ....
ХЭХЭ .
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