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19-летний защитник «Ювентуса» завершил карьеру из-за проблем с сердцем

сегодня, 03:58

Защитник «Ювентуса» Андреа Мелани завершил игровую карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил сам 19-летний футболист в своём Инстаграме.

«17.07.2017. День, который я никогда не забуду. Медицинское обследование показало, что у меня есть проблемы с сердцем. После проведения ещё нескольких обследований стало понятно, что я больше не смогу играть в футбол. Однако эта проблема не представляет опасности для моей повседневной жизни», — написал Мелани.

Мелани является воспитанником «Ювентуса». Прошлый сезон он выступал за молодёжный состав «Карпи». Футболист должен был перебраться в клуб итальянской Серии D «Массесе», но медицинское обследование вывело у него проблемы с сердцем.

Напомним, в ноябре минувшего года по той же причине карьеру футболиста завершил 22-летний полузащитник «Манчестер Сити» Синан Бютюки.

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Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:10
Как на работе профосмотр, так негоден, давай деньги, а как в армию - годен)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:09
Врачам верить нельзя.
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