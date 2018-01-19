19-летний защитник «Ювентуса» завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Защитник «Ювентуса» Андреа Мелани завершил игровую карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил сам 19-летний футболист в своём Инстаграме.

«17.07.2017. День, который я никогда не забуду. Медицинское обследование показало, что у меня есть проблемы с сердцем. После проведения ещё нескольких обследований стало понятно, что я больше не смогу играть в футбол. Однако эта проблема не представляет опасности для моей повседневной жизни», — написал Мелани.

Мелани является воспитанником «Ювентуса». Прошлый сезон он выступал за молодёжный состав «Карпи». Футболист должен был перебраться в клуб итальянской Серии D «Массесе», но медицинское обследование вывело у него проблемы с сердцем.

Напомним, в ноябре минувшего года по той же причине карьеру футболиста завершил 22-летний полузащитник «Манчестер Сити» Синан Бютюки.