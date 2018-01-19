Варан: «„Реал“ качественной игре предпочитает победы»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал победу своей команды над «Леганесом» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0):

«„Реал“ играл хуже, чем обычно, но мы одержали победу. В предыдущем нашем матче мы потерпели поражение, хотя играли хорошо. Я предпочитаю играть плохо и побеждать.

Нам необходима победная серия. В этом сезоне мы не стали играть хуже, но дела идут не так хорошо, и нам не нравится то, что мы не выигрываем. „Реал“ качественной игре предпочитает победы».