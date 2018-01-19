Варан: «„Реал“ качественной игре предпочитает победы»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал победу своей команды над «Леганесом» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0):
«„Реал“ играл хуже, чем обычно, но мы одержали победу. В предыдущем нашем матче мы потерпели поражение, хотя играли хорошо. Я предпочитаю играть плохо и побеждать.
Нам необходима победная серия. В этом сезоне мы не стали играть хуже, но дела идут не так хорошо, и нам не нравится то, что мы не выигрываем. „Реал“ качественной игре предпочитает победы».
Да и качество игры и в частности игра футболистов, оставляют желать лучшего.
Новички пока по оправдывают ожидания(может нет сыгранности, но пока не айс)!
Реал забыл, что такое громить соперника, жалко..., но пока буксуем на одном месте конкретно!
Да и качество игры и в частности игра футболистов, оставляют желать лучшего.
Новички пока по оправдывают ожидания(может нет сыгранности, но пока не айс)!
Реал забыл, что такое громить соперника, жалко..., но пока буксуем на одном месте конкретно!