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Варан: «„Реал“ качественной игре предпочитает победы»

сегодня, 05:26
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал победу своей команды над «Леганесом» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0):

«„Реал“ играл хуже, чем обычно, но мы одержали победу. В предыдущем нашем матче мы потерпели поражение, хотя играли хорошо. Я предпочитаю играть плохо и побеждать.

Нам необходима победная серия. В этом сезоне мы не стали играть хуже, но дела идут не так хорошо, и нам не нравится то, что мы не выигрываем. „Реал“ качественной игре предпочитает победы».

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:24
Варан так сказал потому, что игра просто не получается.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:41
Победили за счет везения.
NGY
NGY
сегодня в 06:01
Дела идут не просто не хорошо, они идут отвратительно...!

Да и качество игры и в частности игра футболистов, оставляют желать лучшего.

Новички пока по оправдывают ожидания(может нет сыгранности, но пока не айс)!

Реал забыл, что такое громить соперника, жалко..., но пока буксуем на одном месте конкретно!
112910415
112910415
сегодня в 05:44
при взгляде на испанскую таблицу возникают сильные сомнения
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