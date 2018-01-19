Рахимич: «Было бы здорово возглавить клуб РФПЛ»

Тренер ДЮСШ ЦСКА и бывший игрок армейского клуба Элвер Рахимич подчеркнул, что не против возглавить клуб российской Премьер-Лиги.

«Звали ли меня возглавить какой-нибудь клуб из РФПЛ? Разговоры были. Но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА. Да и чувствовал, что нужно ещё подучиться тренерской работе, я был не готов самостоятельно руководить командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы.

Было бы здорово стать главным тренером одного из клубов РФПЛ, если такое предложение поступит. В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше».

Ранее Рахимич сообщил, что ЦСКА разрешил ему совмещать работу в клубе и тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины.