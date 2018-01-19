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Рахимич: «Было бы здорово возглавить клуб РФПЛ»

сегодня, 05:42

Тренер ДЮСШ ЦСКА и бывший игрок армейского клуба Элвер Рахимич подчеркнул, что не против возглавить клуб российской Премьер-Лиги.

«Звали ли меня возглавить какой-нибудь клуб из РФПЛ? Разговоры были. Но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА. Да и чувствовал, что нужно ещё подучиться тренерской работе, я был не готов самостоятельно руководить командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы.

Было бы здорово стать главным тренером одного из клубов РФПЛ, если такое предложение поступит. В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше».

Ранее Рахимич сообщил, что ЦСКА разрешил ему совмещать работу в клубе и тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:41
Было бы отлично,если когда-нибудь Элвер,начав с помошника,впоследствии возглавил бы ЦСКА.
Фата лист
Фата лист ответил ДСА
сегодня в 09:36
Зачем ему метить в ЦСКА, если он от туда не уходил? Как завершил карьеру футболиста сразу в тренерский штаб попал, так там и сидит.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 08:55
На мой взгляд начать можно и с ФНЛ, да даже со 2 лиги, а там как пойдет.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:48
В ЦСКА метит на какую-нибудь должность
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL ответил cska plus
сегодня в 07:02
cska plus:
Можно взять спартак и затащить в ФНЛ, Элвер обрадовал бы российский народ.
ты не забывай что больше всех болельщики у Спартака, так что относительно больше Россиян (и в СНГ) обрадуются если в ФНЛ окажется ЦСКА!
cska plus
cska plus
сегодня в 06:45
Можно взять спартак и затащить в ФНЛ, Элвер обрадовал бы российский народ.
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