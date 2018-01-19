Парлор: «Жиру. Вот кто нужен „Челси“»

Бывший игрок «Арсенала» Рэй Парлор выразил мнение, что подыскивающий себе нападающего «Челси» должен остановить свой выбор на форварде «канониров» Оливье Жиру, который не прходит в основной состав своей команды:

«Это был бы идеальный вариант. Захочет ли „Арсенал“ терять одного из своих футболистов, который усилит их соперника, это уже другой вопрос. Но я уверен, что если „Челси“ сделает солидное предложение, никто не сможет устоять. Жиру же не нужно будет переезжать, он сможет остаться в Лондоне, как Петр Чех».

Напомним, по последним слухам, в трансферный список «Челси» входят нападающий «Сток Сити» Питер Крауч и форвард «Ромы» Эдин Джеко.