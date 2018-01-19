Наставник «Леганеса»: «Играли с „Реалом“ на победу»

Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано прокомментировал домашнее поражение от «Реала» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании (0:1):

«После поражения ощущения всегда отрицательные, однако мы оказали достойное сопротивление. Очень жаль, что пропустили гол, но постараемся прибыть на „Бернабеу“ в лучшем состоянии. Мы – команда Примеры, и в матче с „Реалом“ играли на победу. У нас были шансы забить гол. Теперь дела обстоят сложнее, но мы довольны нашей игрой и тем, как отнеслись к этому поединку.

Попытаемся найти и использовать свои возможности в ответной встрече, в которой мы отдадим все свои силы».