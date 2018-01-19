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«Бавария» постарается уговорить Хайнкеса остаться еще на сезон

сегодня, 08:37

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб постарается удержать главного тренера команды Юппа Хайнкеса еще на один сезон.

«Мы выиграли 16 игр из 17 под руководством Хайнкеса. Все футболисты его любят. Было бы плохой идеей просто дать тренеру уйти, даже не поборовшись за него. Это не только отличный специалист, но и замечательный человек».

Сам Хайнкес комментирует свое будущее следующим образом.

«Для работы в „Баварии“ я и моя команда должны соблюдать личную дисциплину и выдерживать серьезное давление. В мае мне будет 73 года, а ты никогда не предугадаешь, сколько тебе еще отмерила жизнь».

Ранее Хайнкес не раз говорил, что пришел в клуб лишь до конца сезона.

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ДАША Д
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