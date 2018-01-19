Бердыев: «Лимит на легионеров однозначно вредит»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев негативно высказался о лимите на легионеров в РФПЛ.

«Думаю, мы вернемся к системе „весна-осень“. Думаю, Мутко все правильно понимает. Мы с ним разговаривали на эту тему, и я ему говорил: „Это преступление. В –15 для кого мы играем? Кому это нужно?!“

Благодаря лимиту молодые игроки получают большие контракты и прогрессировать не хотят, из за лимита пропала большая группа талантливых футболистов. Они же деньги по контракту получают, а их нужно зарабатывать.

Однозначно лимит вреден. Для профессионального роста игроки должны пройти через конкуренцию. Именно конкуренция заставит расти молодых, а возрастных футболистов профессионально относиться к своей карьере».

С сезона-2019/20 в РФПЛ могут ввести лимит по схеме «7+18» или «8+17» в заявке.