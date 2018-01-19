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Бердыев: «Сравнивать Месси и Роналду нельзя»

сегодня, 10:06

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопрос о двух глыбах современного футбола - Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Сравнивать Месси и Роналду нельзя. Думаю, такого как Месси больше не будет и, думаю, такого и не было.

Месси - компьютер. Все видит, все читает, определяет ситуацию. Владение мячом, неожиданные передачи – это дано ему от Бога. Мы ведь готовились против него играть, когда был футбольный пик „Барселоны“. Его просто нельзя было оставлять одного ни на секунду. Его в разных зонах то Ансальди брал, то Калешин. Они как эстафетную палочку его передавал друг другу.

Если Месси многое дано Всевышним, то Роналду ещё и за счет работы вышел на такой уровень. Я почти неделю был на базе „Реала“ и своими глазами видел, как он уезжает с базы всегда самым последним. Он через фитнес ведет свою программу, у него свой план восстановления, он никогда никуда не спешит. Роналду – профи до мозга и костей. Но при всем при этом ещё и сумасшедший талант».

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Все комментарии
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 16:52
Конечно нельзя сравнивать футболиста топ уровня и фотомодель истеричку которая ноет из за того что у Месси зарплата больше
kind pennywise
kind pennywise ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:08
ALBA BARCELONA 21:
Бердыев,Пеле,Марадона,Бакккенбауер,Лаудруп итд думаю больше разбираются в игроках,чем ты и чем мы все вместе взятые,так как они все говорят,что Месси лучший всех времен.А Роналдиньо играл,пиарил на публику и до сих пор этим и занимался.Зубастик рядом с Роналду не стоит.Перелистай статистику Роналду и Роналдиньо-отстает слишком сильно.А что же твой Роналдиньо не побивал рекорды,если он такой,как ты говоришь,как это каждый год делают то Месси то Роналду,что ему мешало?
тут недавно про него статья была и там говорилось, что он за рекордами не гнался. Играл в свое удовольствие. для него главным было быть полезным, а не иметь большое количество мячей. Не надо количество забитых мячей сравнивать с уровнем техники и зрелищности, у каждого своя задача. Роналду даже времен МЮ по дриблингу и технике рядом не стоял с Рональдиньо. Не поклонник барсы ты в принципе раз сравниваешь роналду с легендой Барсы. Эпоха барсы длившаяся 10 лет получила свое начало именно благодаря таким как Роналдиньо, Этоо о, Пуйоль. Еще раз скажу сколько бы они на двоих золотых мячей не наклепали на тренировке ни один из них не повторит то, что Рональдиньо делал в матчах
just futball
just futball ответил Богиня Соккера
сегодня в 15:18
Богиня Соккера:
автобусник туркменский что ты в футболе понимаешь?
что ты понимаешь о футболе? Этому "туркменскому автобуснику" как ты думаешь давали такие команды как Рубин где и знать не знали что такое европейский футбол. А с Бырдыевым они выиграли мощную барсу который громил твою королевскую сказку как хотел. а что натворил с Баварской машиной вмести с Ростовом это только подтверждает его великое знание о футболе.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил cevin cigan
сегодня в 14:54
cevin cigan:
"золотые"слова! Один волшебник-второй трудяга!!!
Удивительно,как ты вдруг Месси назвал волшебником.
DXTK
DXTK ответил cevin cigan
сегодня в 14:10
cevin cigan:
"золотые"слова! Один волшебник-второй трудяга!!!
Кто Волшебник понятно - Месси,........... А

Ну, трудяга то кто Роналду что ли?

- видимо трудно португальцу в футболе постоянно приходится, то ногу подставлять под удар с метра, то с офсайда забивать, то пенку выпрашивать и нырять....... хотя в новом сезоне он обленился даже это делать.
DXTK
DXTK
сегодня в 14:03
А я бы сравнил Бердыева и Моуриньо - тренеры, которые обожают автобус парковать.
Vladimir808
Vladimir808 ответил cevin cigan
сегодня в 13:54
cevin cigan:
"золотые"слова! Один волшебник-второй трудяга!!!
Присоединяюсь.)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил kind pennywise
сегодня в 12:47
kind pennywise:
Согласен. Просто Рональдиньо на мега уровне поиграл только 3 года (период с 2003 по 2006 годы). По игре конечно ни один из них рядом с ним не стоит. Лучший атакующий футболист. Сильный поставленный удар был, скорость была очень мощная, дриблинг и техника это просто высший пилотаж, штрафные отлично бил, забивал из нестандартных ситуаций. Короче смотреть его лучшие матчи это как испытывать оргазм. Ни Месси, ни Роналду наверняка и на тренировке не повторят, то что он в игре делал.
Бердыев,Пеле,Марадона,Бакккенбауер,Лаудруп итд думаю больше разбираются в игроках,чем ты и чем мы все вместе взятые,так как они все говорят,что Месси лучший всех времен.А Роналдиньо играл,пиарил на публику и до сих пор этим и занимался.Зубастик рядом с Роналду не стоит.Перелистай статистику Роналду и Роналдиньо-отстает слишком сильно.А что же твой Роналдиньо не побивал рекорды,если он такой,как ты говоришь,как это каждый год делают то Месси то Роналду,что ему мешало?
kind pennywise
kind pennywise ответил амурец
сегодня в 12:28
амурец:
как достали эти сравнения вот Рональдиньо лучше обоих
Согласен. Просто Рональдиньо на мега уровне поиграл только 3 года (период с 2003 по 2006 годы). По игре конечно ни один из них рядом с ним не стоит. Лучший атакующий футболист. Сильный поставленный удар был, скорость была очень мощная, дриблинг и техника это просто высший пилотаж, штрафные отлично бил, забивал из нестандартных ситуаций. Короче смотреть его лучшие матчи это как испытывать оргазм. Ни Месси, ни Роналду наверняка и на тренировке не повторят, то что он в игре делал.
амурец
амурец
сегодня в 11:55
как достали эти сравнения вот Рональдиньо лучше обоих
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:54
Бекиевич-мэтр сказал, так оно и будет, это не "Богиню" по по пирожку лодожкой, как у некоторых))
No problem
No problem
сегодня в 10:49
Зае**ли эти сравнения.
У одного есть то,что нет у другого.
И они не боги никак,обычные люди,которых вовремя раскрыли.
starche
starche
сегодня в 10:47
И это правда.
Богиня Соккера
Богиня Соккера
сегодня в 10:36
автобусник туркменский что ты в футболе понимаешь?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:30
"золотые"слова! Один волшебник-второй трудяга!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:15
Вот теперь уже точно нельзя.
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