Бердыев: «Сравнивать Месси и Роналду нельзя»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопрос о двух глыбах современного футбола - Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Сравнивать Месси и Роналду нельзя. Думаю, такого как Месси больше не будет и, думаю, такого и не было.

Месси - компьютер. Все видит, все читает, определяет ситуацию. Владение мячом, неожиданные передачи – это дано ему от Бога. Мы ведь готовились против него играть, когда был футбольный пик „Барселоны“. Его просто нельзя было оставлять одного ни на секунду. Его в разных зонах то Ансальди брал, то Калешин. Они как эстафетную палочку его передавал друг другу.

Если Месси многое дано Всевышним, то Роналду ещё и за счет работы вышел на такой уровень. Я почти неделю был на базе „Реала“ и своими глазами видел, как он уезжает с базы всегда самым последним. Он через фитнес ведет свою программу, у него свой план восстановления, он никогда никуда не спешит. Роналду – профи до мозга и костей. Но при всем при этом ещё и сумасшедший талант».