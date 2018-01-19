Педро Роша: «К погоде в России было привыкнуть сложнее всего»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, что во время своей адаптации в России тяжелее всего ему было привыкнуть к местному климату и языку.

«Были какие-то мелкие сложности, но привыкнуть к погоде было сложнее всего. И, конечно, язык в наших странах очень отличается. Но в „Спартаке“ есть ребята, с которыми можно поговорить на родном языке, они помогают мне в разных вопросах, да и в любом случае я стараюсь находить точки соприкосновения со всеми ребятами и так или иначе общаюсь со всеми одноклубниками.

Пока не могу сказать, что у меня было много полноценных уроков русского, но в будущем я уделю этому аспекту гораздо большее внимания. Благодаря нашим бразильцам, которые знают русский язык, я уже знаю какие-то слова и каждый день пополняю свой словарный запас».