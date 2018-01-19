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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Педро Роша: «К погоде в России было привыкнуть сложнее всего»

сегодня, 10:15

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, что во время своей адаптации в России тяжелее всего ему было привыкнуть к местному климату и языку.

«Были какие-то мелкие сложности, но привыкнуть к погоде было сложнее всего. И, конечно, язык в наших странах очень отличается. Но в „Спартаке“ есть ребята, с которыми можно поговорить на родном языке, они помогают мне в разных вопросах, да и в любом случае я стараюсь находить точки соприкосновения со всеми ребятами и так или иначе общаюсь со всеми одноклубниками.

Пока не могу сказать, что у меня было много полноценных уроков русского, но в будущем я уделю этому аспекту гораздо большее внимания. Благодаря нашим бразильцам, которые знают русский язык, я уже знаю какие-то слова и каждый день пополняю свой словарный запас».

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Все комментарии
удав
удав
сегодня в 11:14
к какой погоде?настоящих зим уж года 4 как не было
DVOK68
DVOK68
сегодня в 10:34
Играть научись
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:29
Общаюсь со всеми одноклубниками. Вы уже наобщались про шоколадки, больше не нужно. Лучше русский матерный изучайте.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:24
я стараюсь находить точки соприкосновения со всеми ребятами

К КАКОЙ ТОЧКЕ ГЛУШАКОВА ПРИКОСНУЛСЯ ?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:24
У нас хорошая погода, правда зимы стали тёплые, менее комфортные. А если в футбол играть не зимой, так ващще нормально!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:16
Надо было в Краснодар ехать
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