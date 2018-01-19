Саа: «Санчес окажет огромное влияние на игру „Манчестер Юнайтед“»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа уверен, что нападающий «Арсенала» Алексис Санчес однозначно усилит манкунианцев.

«Санчес с легкостью адаптировался в „Арсенале“, где быстро стал оказывать огромное влияние на команду. Уверен, так же будет и в „Манчестер Юнайтед“. Нет никаких сомнений, это будет хорошая сделка, потому что Алексис - отличный футболист.

Против него трудно играть, так как он непредсказуем. Санчес очень быстр, он наводит ужас на соперников. Не так много футболистов обладает такими навыками, как у чилийца. Он никогда не думает два раза».

По слухам, Санчес будет зарабатывать в МЮ около 14 млн фунтов в год.