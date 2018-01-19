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Саа: «Санчес окажет огромное влияние на игру „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 12:35

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа уверен, что нападающий «Арсенала» Алексис Санчес однозначно усилит манкунианцев.

«Санчес с легкостью адаптировался в „Арсенале“, где быстро стал оказывать огромное влияние на команду. Уверен, так же будет и в „Манчестер Юнайтед“. Нет никаких сомнений, это будет хорошая сделка, потому что Алексис - отличный футболист.

Против него трудно играть, так как он непредсказуем. Санчес очень быстр, он наводит ужас на соперников. Не так много футболистов обладает такими навыками, как у чилийца. Он никогда не думает два раза».

По слухам, Санчес будет зарабатывать в МЮ около 14 млн фунтов в год.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:20
единственный, по-моему, его минус - часто очень увлекается и перетягивает игру на себя, а в остальном качественный игрок, который должен безусловно усилить любой клуб. Желаю ему в составе МЮ стать забивным!
Red_team
Red_team ответил Aidos Ayazov
сегодня в 16:07
Aidos Ayazov:
Мое сугубо личное мнение, никого не хочу обидеть, но Санчес разве не игрок атакующего стиля игры? Разве стиль автобуса для него? Не получится ли история как с Генрихом?
А что за история с Генрихом? Человеку доверяют, выпускают на поле, а он из матча в матч точный пас на 3 метра отдать не может, здесь стиль игры виноват? Факт в том что Микки сильно сдал сам по себе(начинал то он здорово) и никакой стиль тут не при чем. Раз Санчеса называют единалом, вот и пусть единалит и возит соперников, тогда автобус Мавра ему не помехой будет в принципе
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 15:58
Мое сугубо личное мнение, никого не хочу обидеть, но Санчес разве не игрок атакующего стиля игры? Разве стиль автобуса для него? Не получится ли история как с Генрихом?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:37
Санчес очень хороший игрок
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 14:12
"Санчес в "МЮ", Adidas уже вовсю продает его футболки"


Похоже, что сага "куда убежит Алексис Санчес" из "Арсенала" подошла к концу. Новым футбольным домом для чилийца станет "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что Санчес уже согласовал контракт с "красными дьяволами" сроком на 4,5 года. Его трансфер обойдется в 30 млн фунтов, а сам футболист будет получать 14 млн фунтов в год. Однако, официальных подтверждений пока не поступало.

Тем не менее, это не помешало техническому спонсору манкунианцев компании Adidas начать продажу футболок с именем футболиста. Раз столь солидная компания пошла на такой шаг, то переход футболиста можно считать решенным делом, в котором осталось уладить лишь некоторые формальные детали.

ДСА
ДСА
сегодня в 13:35
Еще место в составе надо завоевать.
toshkanchik07
toshkanchik07
сегодня в 13:06
А стоило бы подумать дважды, прежде чем переходить в команду с 18 вингерами и сливочным на подходе
Заратустра
Заратустра
сегодня в 13:03
Самая сильная атака в лиге будет.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:02
Санчес окажет огромное влияние на бухгалтеров „Манчестер Юнайтед"
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 13:00
АЛГА САНЧЕС !
АЛГА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД !
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:40
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
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