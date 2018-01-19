Саа: «Санчес окажет огромное влияние на игру „Манчестер Юнайтед“»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа уверен, что нападающий «Арсенала» Алексис Санчес однозначно усилит манкунианцев.
«Санчес с легкостью адаптировался в „Арсенале“, где быстро стал оказывать огромное влияние на команду. Уверен, так же будет и в „Манчестер Юнайтед“. Нет никаких сомнений, это будет хорошая сделка, потому что Алексис - отличный футболист.
Против него трудно играть, так как он непредсказуем. Санчес очень быстр, он наводит ужас на соперников. Не так много футболистов обладает такими навыками, как у чилийца. Он никогда не думает два раза».
По слухам, Санчес будет зарабатывать в МЮ около 14 млн фунтов в год.
Похоже, что сага "куда убежит Алексис Санчес" из "Арсенала" подошла к концу. Новым футбольным домом для чилийца станет "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что Санчес уже согласовал контракт с "красными дьяволами" сроком на 4,5 года. Его трансфер обойдется в 30 млн фунтов, а сам футболист будет получать 14 млн фунтов в год. Однако, официальных подтверждений пока не поступало.
Тем не менее, это не помешало техническому спонсору манкунианцев компании Adidas начать продажу футболок с именем футболиста. Раз столь солидная компания пошла на такой шаг, то переход футболиста можно считать решенным делом, в котором осталось уладить лишь некоторые формальные детали.
Похоже, что сага "куда убежит Алексис Санчес" из "Арсенала" подошла к концу. Новым футбольным домом для чилийца станет "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что Санчес уже согласовал контракт с "красными дьяволами" сроком на 4,5 года. Его трансфер обойдется в 30 млн фунтов, а сам футболист будет получать 14 млн фунтов в год. Однако, официальных подтверждений пока не поступало.
Тем не менее, это не помешало техническому спонсору манкунианцев компании Adidas начать продажу футболок с именем футболиста. Раз столь солидная компания пошла на такой шаг, то переход футболиста можно считать решенным делом, в котором осталось уладить лишь некоторые формальные детали.
АЛГА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД !
АЛГА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД !