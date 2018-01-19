Игроки «Урала» будут пропагандировать донорство и здоровый образ жизни

Футболисты «Урала» снимутся в социальном ролике по пропаганде донорства и здорового образа жизни. Ролик снимет областная станция переливания крови Свердловской области.

«В год добровольца и волонтера мы будем сотрудничать с клубом „Урал“, пропагандируя не только донорство как основной инструмент нашей работы, но и здоровый образ жизни. <…> Мы уже начали съемки ролика, который будет транслироваться на телеканалах и на наших информационных ресурсах. К слову, съемки проходят на Кипре, где спортсмены сейчас находятся на сборах», — сказал главный врач станции переливания крови Сергей Чеканов.

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что в 2018 году футболисты будут сдавать кровь, однако некоторые не смогут этого сделать из-за наличия татуировок.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в 2018 году.