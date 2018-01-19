Пети посоветовал фанатам ПСЖ не освистывать Неймара

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети посоветовал болельщикам ПСЖ дважды подумать, прежде чем освистывать нападающего команды Неймара. Именно это и случилось в последнем матче против «Дижона» (8:0), когда бразилец не дал пробить пенальти Эдинсону Кавани, который мог в тот вечер стать лучшим снайпером в истории клуба, а решил ударить сам ради своего покера.

«Так ли необходимо было свистеть в адрес Неймара после его классного выступления в игре с „Дижоном“? Я так не думаю. Зная, что он борется за „Золотой мяч“, должны ли мы показывать на него пальцем за этот пенальти?

Этот парень нуждается в любви болельщиков. Только тогда он сможет показать себя во всей красе. Пока что фанаты ПСЖ целятся себе в ногу, и в итоге Неймар может попросить о трансфере. Вот тогда мы все будем плакать».