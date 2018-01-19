Мутко: «Оставим шанс на восстановление Джикии до чемпионата мира»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал травму защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, который во вчерашнем матче «красно-белых» с «Шанхай СИПГ» получил разрыв крестообразной связки:

«Хочется выразить сожаление, что Георгий получил травму на ровном месте. Мы следим за всеми сборниками, главный тренер с ними постоянно на связи. Но это спорт, к сожалению, такое происходит, что теряешь такого основополагающего игрока - похожая ситуация была с Ромой Зобниным. Посмотрим, как будет проходить восстановление, есть ли хоть какая-то надежда.

Есть не только игровые связи, но и связи за пределами поля. Георгий - очень коммуникабельный человек, играет важную роль в команде, вносит позитивную струю в коллектив. Не всегда только по игровым качествам нужно искать замену. Оставим ему какой-то шанс, что он восстановится и сможет вернуться».