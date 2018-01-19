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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Мутко: «Оставим шанс на восстановление Джикии до чемпионата мира»

сегодня, 16:59

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал травму защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, который во вчерашнем матче «красно-белых» с «Шанхай СИПГ» получил разрыв крестообразной связки:

«Хочется выразить сожаление, что Георгий получил травму на ровном месте. Мы следим за всеми сборниками, главный тренер с ними постоянно на связи. Но это спорт, к сожалению, такое происходит, что теряешь такого основополагающего игрока - похожая ситуация была с Ромой Зобниным. Посмотрим, как будет проходить восстановление, есть ли хоть какая-то надежда.

Есть не только игровые связи, но и связи за пределами поля. Георгий - очень коммуникабельный человек, играет важную роль в команде, вносит позитивную струю в коллектив. Не всегда только по игровым качествам нужно искать замену. Оставим ему какой-то шанс, что он восстановится и сможет вернуться».

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC ответил Tommy Lee
сегодня в 21:36
Tommy Lee:
Хотелось бы узнать каким боком тут Мутко, который покинул пост президента РФС
Он же в каждой ... затычка!.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:30
Хотелось бы узнать каким боком тут Мутко, который покинул пост президента РФС
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:06
Подавляющее большинство как хирургов-травматологов, так и реабилитологов считают, что минимальный срок полного восстановления пациента после пластики ПКС составляет от 6 до 8 месяцев. Специалистами клиники ТОП ФИЗИО и сертифицированной FIFA клиники Villa Stuart (Италия) разработана и великолепно себя зарекомендовала уникальная методика комплексного лечения разрывов связок коленного сустава, которая достоверно сокращает сроки полного восстановления после пластики как передней, так и задней крестообразной связок в два раза, то есть до 3,5-4,5 месяцев. По данной методике успешно вылечены многие спортсмены мирового уровня, такие, как легендарный нападающий ФК «Рома» (“Roma”) Франческо Тотти (Francesco Totti), вратарь ФК «Дженоа» (“Genova”), Маттиа Перин (Mattia Perin) и многие другие.
piercman
piercman ответил Klasse
сегодня в 17:49
Klasse:
Жаль, что ты даже немного не думаешь головой, ведь с Джикией у вашего рекордсмена-сухаряна хоть какие то шансы были не опозорить Россию на ЧМ. Теперь уж васен и остальные брёвна устроят весёлую жизнь.
и давно он в зенит перешёл?)
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил lobsterdam
сегодня в 17:43
lobsterdam:
его вроде сослали в оргкомитет по подготовке какого-то слёта туристов и отстранили от спорта совсем? Кто его снова за язык тянет, что ему теперь до футбола?
Рука с пульса не убирается.
Тяжело.
Да и с туризмом всё наладил,слышал,из Мексики наших не выпускают второй месяц?
Его работа.
Klasse
Klasse ответил piercman
сегодня в 17:30
piercman:
футболист с крестами сразу заносится в чёрный список и снижается его стоимость на тр.маркте. кто захочет покупать футболиста, который может схлопотать рецидив? это риск. так что попали хряки и на игрока и на бабки) зато в сборной на одного хряка меньше, с чем я всех нас и поздравляю)
Жаль, что ты даже немного не думаешь головой, ведь с Джикией у вашего рекордсмена-сухаряна хоть какие то шансы были не опозорить Россию на ЧМ. Теперь уж васен и остальные брёвна устроят весёлую жизнь.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:28
его вроде сослали в оргкомитет по подготовке какого-то слёта туристов и отстранили от спорта совсем? Кто его снова за язык тянет, что ему теперь до футбола?
Alex-96
Alex-96
сегодня в 17:24
Лучше бы мудко весь порвался, мог бы даже и не восстанавливаться.
Klasse
Klasse
сегодня в 17:22
Жаль. После 16 минуты матч с китайцами был уже ни для кого не интересен.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:17
Речник-фантазёр!
Kerri
Kerri
сегодня в 17:15
Мутко в своем репертуаре!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:13
Участие в "панихиде" отстраненного коррумпированного речника важно для его неминуемой "реабилитации" перед честными торговцами бензином)
piercman
piercman
сегодня в 17:12
футболист с крестами сразу заносится в чёрный список и снижается его стоимость на тр.маркте. кто захочет покупать футболиста, который может схлопотать рецидив? это риск. так что попали хряки и на игрока и на бабки) зато в сборной на одного хряка меньше, с чем я всех нас и поздравляю)
kust07
kust07
сегодня в 17:05
Какой смысл брать интервью у Мутко? он никакого отношения к футболу теперь не имеет
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:02
Мужик джикия,должен восстановиться к миру)! Здоровья!))
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