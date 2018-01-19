Горецка может перебраться в «Баварию» уже в январе

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель не исключил, что полузащитник «кобальтовых» Леон Горецка может перебраться в «Баварию» на полгода раньше положенного срока. Многие фанаты «Шальке» обеспокоены тем, что хавбек во второй части сезона будет немотивирован, отчего его выступления могут навредить команде:

«Если Карл-Хайнц Румменигге позвонит, я поговорю с ним. Нужно подумать, что будет лучше для „Шальке“».