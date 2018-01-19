Клопп: «Не думаю, что „Манчестер Сити“ выбыл из борьбы за Санчеса из-за денег»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» выбыл из борьбы за нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса не из-за нехватки денег.

«Я не знаю, о каких цифрах идет речь, но я не могу представить, что „Манчестер Сити“ выбыл из борьбы за Санчеса из-за денег. Дело не в деньгах. Тут, скорее всего, сыграл тот фактор, что сам футболист принял решение продолжить карьеру именно в „Манчестер Юнайтед“», - сказал Клопп.