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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Клопп: «Не думаю, что „Манчестер Сити“ выбыл из борьбы за Санчеса из-за денег»

сегодня, 19:34

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» выбыл из борьбы за нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса не из-за нехватки денег.

«Я не знаю, о каких цифрах идет речь, но я не могу представить, что „Манчестер Сити“ выбыл из борьбы за Санчеса из-за денег. Дело не в деньгах. Тут, скорее всего, сыграл тот фактор, что сам футболист принял решение продолжить карьеру именно в „Манчестер Юнайтед“», - сказал Клопп.

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Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Artuom
сегодня в 20:53
Artuom:
Скорее просто МЮ он нужнее, потому что время от времени возникают у них проблемы с атакой. А у МС с атакой всё отлично. Вот МЮ и был более настойчивым, чем и заинтересовал игрока больше. Санчес ведь и в Арсенал так попал - Арсенал был самым настойчивым из покупателей. Игрокам нравится когда в них нуждаются, а не покупают просто для обоймы.
Ты так тонок)
sihafazatron
sihafazatron ответил Owl Fake
сегодня в 20:37
Owl Fake:
Тут лукавить не нужно: у МС всё идёт по маслу, зачем им Санчес?
да и без него справятся, но для ротации не помешал бы
Owl Fake
Owl Fake ответил sihafazatron
сегодня в 20:35
sihafazatron:
изначально он сам говорил,что хочет поработать с гвардиолой и все к этому шло, тем более жезус травму получил. но зарплату он потребовал очень большую и мс отказался от приобретения, тут и мю появился
Тут лукавить не нужно: у МС всё идёт по маслу, зачем им Санчес?
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 20:35
Я понять не могу, это что трансфер десятилетия? Каждый посчитал о санчезе нужным высказаться: гвардиола, почетино, венгер, теперь клопп.
Даже погба с лукаку тихо-молча перешли, а тут целая эпопея разворачивается.
sihafazatron
sihafazatron ответил Artuom
сегодня в 20:25
Artuom:
Скорее просто МЮ он нужнее, потому что время от времени возникают у них проблемы с атакой. А у МС с атакой всё отлично. Вот МЮ и был более настойчивым, чем и заинтересовал игрока больше. Санчес ведь и в Арсенал так попал - Арсенал был самым настойчивым из покупателей. Игрокам нравится когда в них нуждаются, а не покупают просто для обоймы.
изначально он сам говорил,что хочет поработать с гвардиолой и все к этому шло, тем более жезус травму получил. но зарплату он потребовал очень большую и мс отказался от приобретения, тут и мю появился
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
сегодня в 20:16
sihafazatron:
потому что в мс никто столько не получает, и ради санчеса делать исключение не будут
Скорее просто МЮ он нужнее, потому что время от времени возникают у них проблемы с атакой. А у МС с атакой всё отлично. Вот МЮ и был более настойчивым, чем и заинтересовал игрока больше. Санчес ведь и в Арсенал так попал - Арсенал был самым настойчивым из покупателей. Игрокам нравится когда в них нуждаются, а не покупают просто для обоймы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:56
потому что в мс никто столько не получает, и ради санчеса делать исключение не будут
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Apsny
сегодня в 19:55
Apsny:
Он в МС испортит раздевалку).
Месси жаловался , что Санчес частенько пукает в раздевалке ?
Apsny
Apsny
сегодня в 19:46
Он в МС испортит раздевалку).
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 19:37
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