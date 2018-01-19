Агент: «В контракте Пашалича нет пункта о выкупе, но мы готовы к переговорам»

Марко Налетилич - агент полузащитника «Спартака» Марио Пашалича, права на которого принадлежат «Челси», заявил, что его клиент не против стать игроком «красно-белых» на постоянной основе:

«До лета Марио Пашалич - игрок „Спартака“. В его контракте нет опции выкупа, это обычный договор об аренде. Но мы готовы к переговорам, если руководство клуба изъявит желание купить Пашалича. Тем более игроку нравится в „Спартаке“.

Сейчас Марио хочет показать себя. Он полностью сконцентрирован и хочет приносить пользу своей команде эти полгода. Я еще не контактировал ни с какими клубами о трансфере Пашалича. Сейчас только январь, и мы пока не беспокоимся о будущем».