Владислав Игнатьев: «Пока я готов процентов на 60»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от первого зимнего сбора команды в Марбелье.

«Мне на этом сборе гораздо легче, чем здесь же в прошлом году. Легче все переносится, ведь немного изменили программу. Знаем работу, она нам знакома. Чуть-чуть изменились тренировки, но в целом все то же, что и в прошлом году. Бежали тест на выносливость, думаю, тренерский штаб доволен. Пока я готов процентов на 60», - сказал Игнатьев.

Ранее Игнатьев прокомментировал предстоящий матч 1/16 Лиги Европы против «Ниццы».