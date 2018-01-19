Джикия: «Скоро вернусь, и всё будет хорошо»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, получивший разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ», поблагодарил болельщиков и коллег за поддержку:

«В связи с огромным количеством писем, которые поступили за эти два дня, я не мог не ответить вам взаимностью и передать каждому из вас огромное спасибо. Мне очень приятно и очень важно, что вы пишите мне много приятных слов, которые мне на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие.

Я понял, что меня окружают очень добрые, приятные люди, очень много друзей у меня и очень много ребят, которые поддерживают меня и помогут в любую минуту. Мне очень приятно это. Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо. С вами ваш любимый Георгий Джикия».