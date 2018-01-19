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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Джикия: «Скоро вернусь, и всё будет хорошо»

вчера, 22:54

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, получивший разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ», поблагодарил болельщиков и коллег за поддержку:

«В связи с огромным количеством писем, которые поступили за эти два дня, я не мог не ответить вам взаимностью и передать каждому из вас огромное спасибо. Мне очень приятно и очень важно, что вы пишите мне много приятных слов, которые мне на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие.

Я понял, что меня окружают очень добрые, приятные люди, очень много друзей у меня и очень много ребят, которые поддерживают меня и помогут в любую минуту. Мне очень приятно это. Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо. С вами ваш любимый Георгий Джикия».

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Все комментарии
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 06:51
Здоровья Георгий! Мы ждем тебя!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:50
Выздоравливай! Рад, что футболиста поддержало столько народа, он заслужил этого своей игрой, отношением к делу.
Delight
Delight
сегодня в 02:06
    spartach n1
    spartach n1 ответил Крейсер
    сегодня в 01:11
    Крейсер:
    Хотя, наверное, Газпром - это должность такая. Сначала должен Луческу. Потом должен Манчини.
    Арни,это ты на бомбере ?
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Крейсер
    сегодня в 00:50
    Крейсер:
    "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность" (с) Л. Каганович Интересно, по чьей вине на ровном месте летят кресты у спартаковцев?
    А разве вам самим не понятно? лыжник Джорджо Д'Урбано тренер по физподготовке, который пришёл в команду как друг вашего главного тренера! Посмотри какие у лыжников самые распространенные травмы и сам всё поймёшь!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 00:45
    Жора тебе здоровья! Но это скоро это только в следующем чемпионате России, а мимо ЧМ вот это печально! Держись!!!!!
    Поц
    Поц
    сегодня в 00:40
    Печально за сборную. Спартак потерю переживет, а сборная нет. Дождались со своим лимитом, играть никто не хочет и не умеет. На лавке удобнее - деньги те же, травм нет, жизнь удалась.
    Александр Уваров
    Александр Уваров
    сегодня в 00:40
    Георгий Здоровья!!!
    Shamil79
    Shamil79
    вчера в 23:56
    травма ...Георгий мы тебя поддерживаеи!!!!! ты лечись и не волнуйся!!!!!!
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 23:55
    Подавляющее большинство как хирургов-травматологов, так и реабилитологов считают, что минимальный срок полного восстановления пациента после пластики ПКС составляет от 6 до 8 месяцев. Специалистами клиники ТОП ФИЗИО и сертифицированной FIFA клиники Villa Stuart (Италия) разработана и великолепно себя зарекомендовала уникальная методика комплексного лечения разрывов связок коленного сустава, которая достоверно сокращает сроки полного восстановления после пластики как передней, так и задней крестообразной связок в два раза, то есть до 3,5-4,5 месяцев. По данной методике успешно вылечены многие спортсмены мирового уровня, такие, как легендарный нападающий ФК «Рома» (“Roma”) Франческо Тотти (Francesco Totti), вратарь ФК «Дженоа» (“Genova”), Маттиа Перин (Mattia Perin) и многие другие.
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 23:32
    Здоровья Георгий ( болельщик ЦСКА)
    parallels
    parallels ответил RussianHorse
    вчера в 23:28
    RussianHorse:
    ФК
    спартачи по-одиночке не живут) а так годная картинка)
    Крейсер
    Крейсер ответил parallels
    вчера в 23:26
    parallels:
    название, от которого вы трясётесь. а кто-то даже писает в постель по ночам)
    Хотя, наверное, Газпром - это должность такая.
    Сначала должен Луческу. Потом должен Манчини.
    RussianHorse
    RussianHorse
    вчера в 23:26
    ФК
    Saang
    Saang ответил parallels
    вчера в 23:24
    parallels:
    название, от которого вы трясётесь. а кто-то даже писает в постель по ночам)
      parallels
      parallels ответил Крейсер
      вчера в 23:22
      Крейсер:
      Газпром - это имя или фамилия?
        Крейсер
        Крейсер ответил parallels
        вчера в 23:21
        parallels:
        газпрома и гинера. к гадалке не ходи.
        Газпром - это имя или фамилия?
        ЧиП
        ЧиП
        вчера в 23:19
        Никаких сомнений! Верим!
        parallels
        parallels ответил Крейсер
        вчера в 23:18
        Крейсер:
        "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность" (с) Л. Каганович Интересно, по чьей вине на ровном месте летят кресты у спартаковцев?
        газпрома и гинера. к гадалке не ходи.
        Крейсер
        Крейсер
        вчера в 23:12
        "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность" (с) Л. Каганович

        Интересно, по чьей вине на ровном месте летят кресты у спартаковцев?
        spartach n1
        spartach n1
        вчера в 23:09
        Давай удачи,держись Жорик !
        drug01
        drug01
        вчера в 23:04
        Держись Георгий!!!!!Это все печально......
        cska.78
        cska.78
        вчера в 23:01
        Здоровья!
        Saang
        Saang
        вчера в 23:01
        Лечись давай! Скоро он вернется... Надо не скоро а чтоб потом организм не сломать
        PROMES
        PROMES
        вчера в 22:59
        Желаю Георгию скорейшего выздоровления и возвращения в строй!!!!
        KARE
        KARE
        вчера в 22:58
        Молодец !
        Alex-96
        Alex-96
        вчера в 22:57
        Выздоравливай!
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