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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Легендарный финский голкипер завершил 25-летнюю карьеру

сегодня, 00:35

42-летний голкипер Юсси Яскилайнен повесил перчатки на гвоздь.

Обладатель успешной 25-летней карьеры большинству болельщиков запомнился по выступлениям за «Болтон», цвета которого он защищал на протяжении 15 лет.

Последним клубом финского стража ворот был индийский «Атлетико Калькутта», в составе которого он провел лишь 1 матч. Яскилайнен намерен начать тренерскую карьеру.

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Все комментарии
Tramaldo
Tramaldo
сегодня в 09:23
Переименовали заголовок.
Однако заметьте, слово "легенда", как и, например, "звезда", женского рода, потому и глагол получает соответствующее окончание.
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%94%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 03:47
завершила 25-летнюю карьеру
ATG
ATG
сегодня в 03:05
завершила? уахахахаха Её зовут Юсси ??
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