Легендарный финский голкипер завершил 25-летнюю карьеру

42-летний голкипер Юсси Яскилайнен повесил перчатки на гвоздь.

Обладатель успешной 25-летней карьеры большинству болельщиков запомнился по выступлениям за «Болтон», цвета которого он защищал на протяжении 15 лет.

Последним клубом финского стража ворот был индийский «Атлетико Калькутта», в составе которого он провел лишь 1 матч. Яскилайнен намерен начать тренерскую карьеру.