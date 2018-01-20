Легендарный финский голкипер завершил 25-летнюю карьеру

42-летний голкипер Юсси Яскилайнен повесил перчатки на гвоздь.
Обладатель успешной 25-летней карьеры большинству болельщиков запомнился по выступлениям за «Болтон», цвета которого он защищал на протяжении 15 лет.
Последним клубом финского стража ворот был индийский «Атлетико Калькутта», в составе которого он провел лишь 1 матч. Яскилайнен намерен начать тренерскую карьеру.
Однако заметьте, слово "легенда", как и, например, "звезда", женского рода, потому и глагол получает соответствующее окончание.
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%94%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8
Однако заметьте, слово "легенда", как и, например, "звезда", женского рода, потому и глагол получает соответствующее окончание.
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%94%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8