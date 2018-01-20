Перес уговорил Де Хеа перейти в «Реал»

По информации испанских СМИ, капитан «Реала» Серхио Рамос уже сообщил одноклубникам о грядущем супертрансфере «сливочных».

Рамос якобы уже знает о том, что президенту клуба Флорентино Пересу удалось убедить голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давиду Де Хеа перебраться на «Сантьяго Бернабеу» летом 2018 года.

Напомним, что «Королевский клуб» давно пытается приобрести Де Хеа, однако сделать это им до сих пор не удавалось. Недавно вратарь заявил, что пока не видит нужды в обсуждении темы продления контракта с манкунианцами.