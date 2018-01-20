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Перес уговорил Де Хеа перейти в «Реал»

сегодня, 01:00

По информации испанских СМИ, капитан «Реала» Серхио Рамос уже сообщил одноклубникам о грядущем супертрансфере «сливочных».

Рамос якобы уже знает о том, что президенту клуба Флорентино Пересу удалось убедить голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давиду Де Хеа перебраться на «Сантьяго Бернабеу» летом 2018 года.

Напомним, что «Королевский клуб» давно пытается приобрести Де Хеа, однако сделать это им до сих пор не удавалось. Недавно вратарь заявил, что пока не видит нужды в обсуждении темы продления контракта с манкунианцами.

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Все комментарии
Антон за MU
Антон за MU
сегодня в 09:16
Думаю ДДХ не на столько даун,чтобы переходить в скучную ЛОЛлигу ?!
starche
starche
сегодня в 09:02
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 07:41
    Каждый раз одно и тоже и никуда не переходит,он кстати в последнем вью сказал что всем доволен и большая честь играть за МЮ,так что никуда не денется и продлит контакт, а вообще воспитаннику Атлетико нечего делать в Реале)
    Dark MU
    Dark MU
    сегодня в 06:25
    Снова началось)
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 02:40
    Глоры уже сделали аватарки санчеса
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 02:06
    Уже лет 5 Де Хеа в Реал переходит ))) но только в мечтах
    Charismatic
    Charismatic
    сегодня в 01:51
    Зачем, если есть отличнейший вратарь - Навас??
    grafff
    grafff
    сегодня в 01:23
    Жалко
    ATG
    ATG
    сегодня в 01:22
    на коленях стоял? Им нужно усиливать верхнюю часть, а хотят вратаря? ну не кю???ты?
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил Антибиотик111
    сегодня в 01:14
    Антибиотик111:
    Лучше своих кого-то ставьте в рамку,Роналду к примеру,после перехода неймара..Руки прочь от ДДХ
    Ты сам понял что написал!
    Антибиотик111
    Антибиотик111
    сегодня в 01:12
    Лучше своих кого-то ставьте в рамку,Роналду к примеру,после перехода неймара..Руки прочь от ДДХ
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 01:08
    Значит летом точно в реал перейдет!
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