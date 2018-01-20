Бердыев: «Уберите Фернандеша – и будет другой „Локомотив“. Сейчас это лучший игрок РФПЛ»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о нынешнем «Локомотиве»:

«Лидерство „Локомотива“ меня не удивило. У команды очень сильная группа атаки: Фернандеш, Фарфан, Ари, братья Миранчуки – созидатели. А когда есть созидатели, то неожиданностью лидерство быть не может. Вот когда их нет, то вот это неожиданность. Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашёл же Сёмин к нему подход. Сейчас я считаю, это лучший игрок чемпионата. От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой „Локомотив“. Не дай Бог, он получит травму. Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше вот таких легионеров.

Удивил ли Фарфан? Мы ведь его просматривали ещё в 17-летнем возрасте, могли подписать его в „Рубин“, но за него просили чуть больше миллиона евро. И он уже тогда выделялся. Но это действительно немного неожиданно.

Да, и фактор Сёмина тоже. Палыч ведь эмоциональный. Бывает, что он кураж поймает, что сейчас и происходит, и начинается единение всего. Вообще вот такой игровой интеллект, как у „Локомотива“ в атаке – это самое опасное, обороняться против этого труднее всего. Потому что этот подбор интеллектуально сильных игроков одну и ту же ситуацию видит и понимает одинаково. Они видят одинаково, как вскрыть, как эту атаку правильно провести. И они так и делают – это не наигрывается. Против этого сложно обороняться».

Напомним, что Бердыев отдал свой голос именно за Фернандеша при определении игрока года в РФПЛ.