Бердыев: «Уберите Фернандеша – и будет другой „Локомотив“. Сейчас это лучший игрок РФПЛ»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.11 9.5 19.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 2.9 3.5 2.35
  • Главные новости
  • Все новости
09:04
Манчини может возглавить сборную Австралии, но лишь на время чемпионата мира5
00:40
«Марсель» дважды расписался в воротах «Кана»8
00:24
Дортмундская «Боруссия» упустила шанс выйти на второе место в Бундеслиге9
23:26
«Спартак» присмотрел ещё одного защитника в Бразилии38
22:31
«Барселона» сохранила 7-й номер для Гризманна30
09:42
Кэмпбелл: «Я бы приехал тренировать в Италию»0
09:29
В Сети появилось фото третьей формы «Арсенала» на следующий сезон1
08:52
Игрок сборной Бельгии - в списке трансферных интересов «Челси»0
08:38
Цорк: «У „Боруссии“ нет конкретных предложений по Обамеянгу, мы на него рассчитываем»2
08:27
36-летний Барцальи останется в «Ювентусе» ещё на год2
08:18
Видаль покинет «Баварию» летом2
08:01
Халк: «Буду стараться, чтобы получить шанс вернуться в сборную и сыграть на ЧМ в России»8
07:42
ПСЖ в будущем планирует переманить к себе Гвардиолу3
07:04
Дайч: «Зарплата Санчеса? Посмотрите на гонорар актёра, сыгравшего Гарри Поттера»11
06:44
Итальянские гранды нацелились на 20-летнего защитника сборной Мексики0
06:19
«Ливерпуль» готов предложить «Реалу» € 100 млн за Бэйла8
05:57
Хайнкес рассказал о состоянии Левандовски и Хуммельса1
05:41
«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения Роналду из-за покупки Санчеса5
05:21
СПАЛ приобрёл полузащитника «Партизана» Эвертона0
04:58
Шюррле: «Очень досадно, что „Боруссия“ сегодня не победила»4
04:25
Куртуа получил травму и не сыграет с «Брайтоном»3
03:53
Моуриньо: «Будем рады, если Кэррик войдёт в тренерский штаб по окончании сезона»1
03:24
Джеко и Эмерсон готовы перейти в «Челси»3
03:06
Наставник «Марселя» назвал своего игрока идиотом за падение в штрафной «Кана»3
02:42
«Беневенто» взял в аренду полузащитника «Антальяспора»1

Бердыев: «Уберите Фернандеша – и будет другой „Локомотив“. Сейчас это лучший игрок РФПЛ»

сегодня, 02:04

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о нынешнем «Локомотиве»:

«Лидерство „Локомотива“ меня не удивило. У команды очень сильная группа атаки: Фернандеш, Фарфан, Ари, братья Миранчуки – созидатели. А когда есть созидатели, то неожиданностью лидерство быть не может. Вот когда их нет, то вот это неожиданность. Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашёл же Сёмин к нему подход. Сейчас я считаю, это лучший игрок чемпионата. От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой „Локомотив“. Не дай Бог, он получит травму. Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше вот таких легионеров.

Удивил ли Фарфан? Мы ведь его просматривали ещё в 17-летнем возрасте, могли подписать его в „Рубин“, но за него просили чуть больше миллиона евро. И он уже тогда выделялся. Но это действительно немного неожиданно.

Да, и фактор Сёмина тоже. Палыч ведь эмоциональный. Бывает, что он кураж поймает, что сейчас и происходит, и начинается единение всего. Вообще вот такой игровой интеллект, как у „Локомотива“ в атаке – это самое опасное, обороняться против этого труднее всего. Потому что этот подбор интеллектуально сильных игроков одну и ту же ситуацию видит и понимает одинаково. Они видят одинаково, как вскрыть, как эту атаку правильно провести. И они так и делают – это не наигрывается. Против этого сложно обороняться».

Напомним, что Бердыев отдал свой голос именно за Фернандеша при определении игрока года в РФПЛ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марков: «Мне кажется, Смолов тоже понимает, что „Зенит“ – не лучший для него выбор»
Сегодня, 01:39 14
Марков: «Я не видел смысла в том, чтобы переходить в „Зенит“ и сидеть на скамейке»
Вчера, 23:58 24
Джикия: «Скоро вернусь, и всё будет хорошо»
Вчера, 22:54 27
Новый лимит - старая глупость
Вчера, 22:45Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненависти12
Владислав Игнатьев: «Пока я готов процентов на 60»
Вчера, 22:21 1
Орещук: «На 99.9% Рауш будет в „Динамо“, но не скажу, является ли он усилением для клуба»
Вчера, 19:17 4
Обсудить
Все комментарии
Казанский
Казанский ответил самуил кац 1
сегодня в 09:29
самуил кац 1:
а Федун - зулус ?
Можно и так)))
Alex-96
Alex-96 ответил самуил кац 1
сегодня в 09:12
самуил кац 1:
а Федун - зулус ?
гуталином намазать от зулуса федуна не отличишь
Alex-96
Alex-96
сегодня в 09:11
Бердыев знает чего говорит, Фернандешь лучший, тем более он хочет в составе своей сборной на чемпионате быть, так что все усилия приложит.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Казанский
сегодня в 09:10
Казанский:
Пиши,что Гинер-гей)))
а Федун - зулус ?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:16
Этот знает что говорит
Казанский
Казанский ответил Василий 50
сегодня в 06:43
Василий 50:
А сибирских проводниц нет - самый популярный клуб обсуждают. -------------------------------------------------------------------------------------------- Я это написал. Соккер, мне не понятно, а в чем тут троллинг? Лучше писать про зулусов и геев?
Пиши,что Гинер-гей)))
Казанский
Казанский
сегодня в 06:40
Удивил ли Фарфан? Мы ведь его просматривали ещё в 17-летнем возрасте, могли подписать его в „Рубин“, но за него просили чуть больше миллиона евро.
----------------------
Это тем,кто обвиняет КББ в растрате...Могу заметить,что самая дорогая покупка КББ футболиста пришла на Кристиана Ансальди и он обошелся Рубину в !,2 млн.евро,по сравнению с приобритением Нобоа за 200 тыс.евро или Натхо за 120 тыс.евро
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:30
А сибирских проводниц нет - самый популярный клуб обсуждают.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Я это написал.
Соккер, мне не понятно, а в чем тут троллинг?
Лучше писать про зулусов и геев?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:14
Высокая оценка от Бекиевича напу. Для своих годов действительно хорош и должен был быть в тройке лучших игроков чемпионата, но как всегда сыграл фактор "своя рубашка ближе к телу". Промес на своём месте и рядом с ним должен был быть именно Фернандеш, что я и отмечал после результатов голосования. Хорошее интервью дал тренер-умное, развёрнутое, обосновал, что и как, уважительно отнёсся к коллеге по тренерскому цеху.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Kerri
сегодня в 05:52
Kerri:
У каждой команды есть подъемы и спады. Локо не исключение. Не факт, что в следующем сезоне они войдут в зону ЕК.
Это гораздо больше грозит коням!
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 05:51
Фернандеш довольно техничный игрок
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:00
Судя по сводкам ( на армейском жаргоне ) то он лучший на сегодня игрок нынешнего чемпионата, а не Промес.
Казанский
Казанский ответил Василий 50
сегодня в 04:32
Василий 50:
А сибирских проводниц нет - самый популярный клуб обсуждают.
Вы про Маруську из Иркутска поминаете?
Казанский
Казанский
сегодня в 04:30
Это мнение Тренера,а не какой то там взгляд из стороны.С .этим трудно не согласиться
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:17
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 03:58
    Во! Именно он лучший игрок нынешнего чемпионата, а не Промес. Промес на втором месте.
    P.S. спартачи. ниче мне не доказывайте со своим предвзятым "мнением"
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 03:49
    Фернандеш хорош, в принципе туркменбаши прав.
    Кайзер Созе
    Кайзер Созе
    сегодня в 03:38
    все по делу сказал.
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 03:36
    У каждой команды есть подъемы и спады. Локо не исключение. Не факт, что в следующем сезоне они войдут в зону ЕК.
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:06
    Фернандеш останется в Локо, он один из ключевых игроков
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100