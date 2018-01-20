Цорк: «У „Боруссии“ нет конкретных предложений по Обамеянгу, мы на него рассчитываем»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отрицает слухи о том, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время станет игроком «Арсенала»:

«Обамеянг не попал в заявку из спортивных соображений, это не отстранение от команды.

Мы по-прежнему рассчитываем на него, он есть в наших планах. Он может вернуться в заявку. Для этого надо проявить профессионализм и признаться, что тут и там совершил ошибку.

Конкретных предложений по Обамеянгу мы не получали. В прессе можно прочесть много разной ерунды».