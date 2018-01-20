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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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    Окажется в одной из команд РФПЛ
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Фернандо: «„Спартак“ готовится показать: мы вступаем в чемпионскую гонку, немедленно»

сегодня, 10:25

Полузащитник «Спартака» Фернандо удивился, когда узнал, что «красно-белые» отстают от «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России на 8 очков:

«А разве мы не на пять очков отстаем? Восемь, да? Так или иначе, вспомните, как осенью всех опережал „Зенит“. И что стало с этим преимуществом? Да, с „Локомотивом“ нам предстоит игра на выезде, что пойдет на пользу сопернику. Мы очень уважаем „Локо“, видим его силу. Но понимаем: если выиграем, это станет серьезным подспорьем для решения серьезных задач в Премьер-Лиге. „Спартак“ готовится сразу дать бой „Локомотиву“ и показать: мы вступаем в чемпионскую гонку, немедленно».

«Спартак» и защита чемпионства

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:38
И не только Спартак включается
игорь алексеев
игорь алексеев ответил Владимир_Спартак
сегодня в 16:45
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 16:25
    Да и это так. Первый матч с ЛОКО и многое будет зависить от него. Даже кони с ПИТИРСКИМИ многие будут болеть в этот день за СПАРТАК. ЛОКО сейчас силен. Время покажет куда сядет муха.
    mugik1973
    mugik1973 ответил mangoх12
    сегодня в 16:19
      mugik1973
      mugik1973 ответил Saang
      сегодня в 16:18
        mugik1973
        mugik1973 ответил mangoх12
        сегодня в 16:14
        Не поверишь
        mangoх12
        mangoх12
        сегодня в 16:02
        Видать шоколадками пиво закусывал
        mangoх12
        mangoх12 ответил mugik1973
        сегодня в 15:40
        mugik1973:
        Как там на 5 месте?
        молодец, что аву ЦСКА нацепил, значит уважаешь и преклоняешься
        Faustello
        Faustello
        сегодня в 15:25
        Шоколадное наступление!
        Михаил Полунин
        Михаил Полунин
        сегодня в 15:05
        Надо просто играть каждый матч, как последний...
        Тогда никому ничего не надо объяснять и ничего не надо говорить!

        Да и зачем? Как нейролингвистическое программирование? Выиграть должны захотеть все футболисты Спартака. А пока команда только на пути к внутреннему единству в этом чемпионате.

        А трудности на пути к успеху после и не вспоминаются. И наоборот...

        По сути, матч 21 тура Локомотив - Спартак в какой-то мере даст ответ на вопрос: станет ли Локомотив чемпионом или преследователи еще пободаются?

        Фернандо фарта и здоровья.

        А мы посмотрим и поболеем.
        игорь алексеев
        игорь алексеев ответил Красно Синий воин
        сегодня в 14:29
        И к гадалке ты ходи сам сынок, мне ни к чему, я реалист, а реалии такие - Спартак чемпион и обладатель СК России, а вы никто))
        RDeanW
        RDeanW ответил Красно Синий воин
        сегодня в 14:28
        Красно Синий воин:
        А что сезон закончился? Как бы вам не оказаться на пятом месте по окончании сезона! А то чемпионство захотели, без юбилея Симоняна не видать вам его, к гадалке не ходи!
        открою тебе страшную тайну:

        конюшню вытаскивают в годы, когда нужно показать, что наша армия - мощная, сильная и тд и тп (ну пыль в глаза пустить). если есть какой-то военный конфликт и подтверждений через спортивный филиал не нужно - цска на дне. так было во время конфликта с грузией, так было во время войны в сирии. когда в дело вступает реальная армия - зулусский "военный" проект никто не тащит. увы
        mugik1973
        mugik1973 ответил Красно Синий воин
        сегодня в 14:20
        Как там на 5 месте?
        112910415
        112910415
        сегодня в 14:13
        начинать надо резво, иначе никак!
        Saang
        Saang
        сегодня в 14:11
        Вступаете вы а стыдно болельщикам...
        игорь алексеев
        игорь алексеев ответил Красно Синий воин
        сегодня в 14:07
          Красно Синий воин
          Красно Синий воин ответил игорь алексеев
          сегодня в 13:41
          игорь алексеев:
          Ага, и про нынешнее пятое место "армейцев" и что это тоже происки Симоняна! Ахахахаха
          А что сезон закончился?
          Как бы вам не оказаться на пятом месте по окончании сезона!
          А то чемпионство захотели, без юбилея Симоняна не видать вам его, к гадалке не ходи!
          игорь алексеев
          игорь алексеев ответил Красно Синий воин
          сегодня в 13:38
          Ага, и про нынешнее пятое место "армейцев" и что это тоже происки Симоняна! Ахахахаха
          Красно Синий воин
          Красно Синий воин
          сегодня в 13:31
          Расскажите уже Фернандо, что юбилей Симоняна был в прошлом году!
          blitz
          blitz
          сегодня в 13:22
          Фернандо: «А разве мы не на пять очков отстаем? Восемь, да?......».

          Фернандо, ты еще спроси - А мы что 0:7 проиграли Ливерпулю?

          Вот тормоз !
          serh62
          serh62
          сегодня в 13:20
          мы бы им показали, если бы их догнали)))))
          Shagrath82
          Shagrath82
          сегодня в 13:17
          Снова "молловщина" в топе.
          serh62
          serh62
          сегодня в 13:06
          ))))смотри не опоздай. штаны не забудь подтянуть. торопыга
          вячеслав остапенко
          вячеслав остапенко
          сегодня в 13:05
          Желаю Спартаку побед
          cska.78
          cska.78
          сегодня в 13:03
          игорь алексеев
          игорь алексеев ответил Стыдно за зенит
          сегодня в 12:54
          Ну 5:1 уже одних испашек оприходовали, да и во втором матче в Севилье любо дорого было посмотреть на многократного победителя ЛЕ как он откровенно во втором тайме играл на отбой и всячески симулировал тянув время. Меня это тоже сильно веселило)
          13 RUS
          13 RUS
          сегодня в 12:47
          Да ладно?
          амурец
          амурец
          сегодня в 12:47
          ладно посмотрим, что он после игры будет молоть
          Сергеевич вернулся 1
          Сергеевич вернулся 1
          сегодня в 12:27
          В 12:06 отправляю коммент
          В 12:16 получаю ЖК
          В 12:18 появляется барабанщик№2
          Случайность?-Думаю нет).
          cska plus
          cska plus
          сегодня в 12:21
          По ходу губошлёп самогончиком накачал.
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