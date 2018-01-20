Фернандо: «„Спартак“ готовится показать: мы вступаем в чемпионскую гонку, немедленно»

Полузащитник «Спартака» Фернандо удивился, когда узнал, что «красно-белые» отстают от «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России на 8 очков:

«А разве мы не на пять очков отстаем? Восемь, да? Так или иначе, вспомните, как осенью всех опережал „Зенит“. И что стало с этим преимуществом? Да, с „Локомотивом“ нам предстоит игра на выезде, что пойдет на пользу сопернику. Мы очень уважаем „Локо“, видим его силу. Но понимаем: если выиграем, это станет серьезным подспорьем для решения серьезных задач в Премьер-Лиге. „Спартак“ готовится сразу дать бой „Локомотиву“ и показать: мы вступаем в чемпионскую гонку, немедленно».

«Спартак» и защита чемпионства