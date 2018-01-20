Шахин: «Мне очень хотелось работать с Клоппом, поэтому я решил перейти в „Боруссию“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин признался, что в 2013 году перешел в немецкую команду только из-за главного тренера Юргена Клоппа. Напомним, что в 2015 году 50-летний специалист возглавил «Ливерпуль».



«В тот момент я очень хорошо начинал сезон в „Ливерпуле“. Однако, когда мне поступило предложение от „Боруссии“, то я просто не мог удержаться. Мне очень хотелось работать с Юргеном Клоппом, поэтому я решил перейти в немецкую команду.



Если бы мне предложил контракт любой другой клуб, то я бы отказался и провел всю свою карьеру за „Ливерпуль“. Но сама идея Лиги чемпионов вместе с Клоппом была слишком заманчивой».



Напомним, что минувшей весной Нури Шахин продлил контракт с «Боруссией».