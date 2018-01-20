Бенитес рассказал про проблемы «Ньюкасла» на трансферном рынке

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал о проблемах, с которым столкнулся его клуб в нынешнее трансферное окно. Ранее 57-летний специалист заявлял, что его команда нуждается в усилении.



«Я дал Майку Эшли (владелец „Ньюкасла“) список футболистов, которых я бы хотел видеть в своей команде. Он ответил мне, что поработает над трансферами. Я думаю, что он в курсе, сколько стоят эти игроки, но это не важно, потому что наша цель - сохранить прописку в АПЛ.



Однако все застопорилось. Это не тот результат, который мы ожидали. Такое иногда случается, что игроки бывают недоступны по тем или иным причинам. Иногда они просят слишком многое, а иногда против вас работает время».