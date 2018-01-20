Кангва: «Кокорина считаю, пожалуй, лучшим форвардом в России»

Форвард тульского «Арсенала» Эванс Кангва считает игрока «Зенита» Александра Кокорина лучшим нападающим в России:

«После моего гола в ворота „Зенита“ одноклубники не говорили мне, что я круче Кокорина, такого не было. Я уже и не помню, как меня поздравляли. Просто подбодрили. А с Кокориным мы все-таки отличаемся – по большому счету играем на разных позициях. Кстати, именно его я считаю, пожалуй, лучшим форвардом в России. Забивать много мячей в клубе-гранде, где ты постоянно испытываешь очень серьезное давление со всех сторон – дорогого стоит».