Зидан: «Подать в отставку? Я никогда не выбрасываю белый флаг»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вновь заявил, что болельщикам команды не стоит ждать трансферов в январе. Также француз отметил, что не собирается подавать в отставку.
«У нас нет планов подписывать кого-либо этой зимой.
Нам нужно продолжать делать то, что мы умеем делать хорошо, но при этом нам необходимо прибавлять в некоторых аспектах.
Подать в отставку? Я никогда не выбрасываю белый флаг. Мы продолжим сражаться, мы никогда не сдаемся».
Сектанты трутся в блогах бабышляпы,а здесь болельщики.
"сектант"- это тот,кто за Барселону или Гвардиолу?
Аж страшно представить,кем является тот,кто за переводчика)
Сектанты трутся в блогах бабышляпы,а здесь болельщики.
"сектант"- это тот,кто за Барселону или Гвардиолу?
Аж страшно представить,кем является тот,кто за переводчика)
Излишне злостно ты себя ведешь с адекватным болельщиком.
баллада про "мешки"-вечная баллада и не стоит оскорблений. "Секта" применима ко всему)
Излишне злостно ты себя ведешь с адекватным болельщиком.
баллада про "мешки"-вечная баллада и не стоит оскорблений. "Секта" применима ко всему)
ответь мне на вопрос: какие 3 клуба постоянно фигурировали с ФФП и был ли там реал?
ответь мне на вопрос: какие 3 клуба постоянно фигурировали с ФФП и был ли там реал?
типичное клише каталонской секты...
типичное клише каталонской секты...
ФФП ввели чтобы проекты челси - мс - псж не повторились и за 2 ТО не превращались из 77 в топ клуб.
ФФП ввели чтобы проекты челси - мс - псж не повторились и за 2 ТО не превращались из 77 в топ клуб.
Каталония именно потому и хочет отделиться от лоботрясов и транжир.
Каталония именно потому и хочет отделиться от лоботрясов и транжир.