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    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
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Зидан: «Подать в отставку? Я никогда не выбрасываю белый флаг»

сегодня, 15:15

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вновь заявил, что болельщикам команды не стоит ждать трансферов в январе. Также француз отметил, что не собирается подавать в отставку.

«У нас нет планов подписывать кого-либо этой зимой.

Нам нужно продолжать делать то, что мы умеем делать хорошо, но при этом нам необходимо прибавлять в некоторых аспектах.

Подать в отставку? Я никогда не выбрасываю белый флаг. Мы продолжим сражаться, мы никогда не сдаемся».

Грядут большие перемены. Тренеры грандов, держитесь!

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил вoлгoдoн
сегодня в 20:05
вoлгoдoн:
Саня,привет) Излишне злостно ты себя ведешь с адекватным болельщиком. баллада про "мешки"-вечная баллада и не стоит оскорблений. "Секта" применима ко всему)
это простосашка?
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1
сегодня в 18:26
оставайся лучше , ты отлично руководишь реалом показывая настоящее место клуба где он и должен быть , реал не настоящий чемпион
112910415
112910415
сегодня в 17:55
а всё же беспокойно тренеру
shur
shur
сегодня в 17:32
...для меня главная битва Зидана с ПСЖ,сколько смотрю французов,столько и удивляюсь слаженности игры команды,понимая что сам чемпионат страны не такой уж сильный,так что победа показала бы мощь Реала!!!
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 17:28
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 17:21
    Правильно делает Зидан что не уходит
    ДобряK
    ДобряK
    сегодня в 17:16
    Главная ошибка Зидана в том, что продать и не купить, изначально было неправильно, Бейл постоянно травмирован, на него вообще нет никаких надежд, в любую секунду подведёт команду своими непредсказуемыми травмами, тот же Хамес Родригес пригодился бы на данном этапе, когда у команды серьёзные проблемы, в последнем матче Байер - Баврия-1:3, гол + голевой пас, отыграл с первой до последней минуты, так неужели такой футболист, сейчас, не пригодился бы Реалу. Отношения Зидан-Хамес, вообще непонятные были, практически не играл, а, когда выпускал его Зидан, иногда, на замену, то, естественно он был не в тонусе, без игровой практики. Но ведь играет в Баварии, и довольно неплохо, получается проблема не в игроке, а в тренере, какие-тонепонятные личные амбиции, которые до добра не доводят, есть живой пример по этому поводу, Жозе Моуриньо, со своими амбициями, сравнивать Зидана и Моуриньо в этом плане не корректно, но, всё-таки!!!. Заявлять, что не стоит ждать трансферов в ближайшее время, это путь в никуда, нужна свежая кровь, здоровая конкуренция, замена тем, кто покинул команду, кто травмирован, кто не в форме. А отличный нап, нужен больше всего, за любые деньги. Надеяться на Роналду, особо не стоит. Он добился того, чего хотел, к чему стремился, получить 5-й Золотой мяч, сравняться в этом показателе с Месси. Он этого добился. Роналду всегда был эгоистом, и его прежде всего, интересовали личные, корыстные интересы, а не командные. Да, ещё когда-нибудь выстрелит, но особо надеяться на него не стоит, тем более, несмотря на его невыразительную игру, в последнее время, место в стартовом составе у него забронировано. Не будет трансферов, усиления, не будет тех результатов, которые болельщики ожидают от такой команды, как Реал. Временными успехами-результатами Зидан не удержится в кресле, несмотря на уважения к нему со стороны болельщиков, команды, руководства команды. Отставка неминуема или после матча с ПСЖ, или вскоре после этих двух матчей. Если он продолжит гнуть свою линию, проявляя непонятную упёртость в важных вопросах, которые требуют немедленного решения.
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил sihafazatron
    сегодня в 16:50
    sihafazatron:
    в состоянии, просто нет желания, да и времени на это.
    официально: ты слит.
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 16:50
    Ryan Giggs 11:
    потому чтоты его аргумментировано не в состоянии вывезти, а не потому что я твердолобый, посмею от себя добавить.
    в состоянии, просто нет желания, да и времени на это.
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил sihafazatron
    сегодня в 16:48
    sihafazatron:
    это бесполезно. ты упрямый и чтобы я не писал, ты будешь на своем стоять. не вижу смысла продолжать диалог.
    потому чтоты его аргумментировано не в состоянии вывезти, а не потому что я твердолобый, посмею от себя добавить.
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 16:46
    Ryan Giggs 11:
    ПРУФЫ а не отсебятина
    это бесполезно. ты упрямый и чтобы я не писал, ты будешь на своем стоять. не вижу смысла продолжать диалог.
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил sihafazatron
    сегодня в 16:45
    sihafazatron:
    хамемс за 75 лямов сидит на лавке, также как и иляраменди за 40 и многие другие. у реал было полно сильных игроков, понятное дело, что несколько лет можно сильно не тратится. покупать только 16-ти летних пацанов по 50 лямов)))
    ПРУФЫ а не отсебятина
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 16:44
    Ryan Giggs 11:
    пруфы про реал, жду.
    хамемс за 75 лямов сидит на лавке, также как и иляраменди за 40 и многие другие. у реал было полно сильных игроков, понятное дело, что несколько лет можно сильно не тратится. покупать только 16-ти летних пацанов по 50 лямов)))
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 16:44
      Ryan Giggs 11
      Ryan Giggs 11 ответил sihafazatron
      сегодня в 16:42
      sihafazatron:
      там много кто был и зенит, и вроде амкар. а реал конечно же не фигурировал, поскольку они до введения ффп взрывали рынок и набрали 3 состава игроков. когда хамес за 75 лямов лавку протирал
      пруфы про реал, жду.
      sihafazatron
      sihafazatron ответил Ryan Giggs 11
      сегодня в 16:40
      Ryan Giggs 11:
      да тебе нечего ответить, кроме как примитивной банальщины... ответь мне на вопрос: какие 3 клуба постоянно фигурировали с ФФП и был ли там реал?
      там много кто был и зенит, и вроде амкар. а реал конечно же не фигурировал, поскольку они до введения ффп взрывали рынок и набрали 3 состава игроков. когда хамес за 75 лямов лавку протирал
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн ответил Ryan Giggs 11
      сегодня в 16:38
      Ryan Giggs 11:
      что ты мелишь каталонский перевертыш? ФФП ввели чтобы проекты челси - мс - псж не повторились и за 2 ТО не превращались из 77 в топ клуб.
      Саня,привет)
      Излишне злостно ты себя ведешь с адекватным болельщиком.
      баллада про "мешки"-вечная баллада и не стоит оскорблений. "Секта" применима ко всему)
      Ryan Giggs 11
      Ryan Giggs 11 ответил sihafazatron
      сегодня в 16:38
      sihafazatron:
      я тебе даже ответить не могу, под троллинг попадаешь. и пишешь ты бред, вы, хейтеры, сами себе противоречите
      да тебе нечего ответить, кроме как примитивной банальщины...

      ответь мне на вопрос: какие 3 клуба постоянно фигурировали с ФФП и был ли там реал?
      sihafazatron
      sihafazatron ответил Ryan Giggs 11
      сегодня в 16:34
      Ryan Giggs 11:
      что ты мелишь каталонский перевертыш? ФФП ввели чтобы проекты челси - мс - псж не повторились и за 2 ТО не превращались из 77 в топ клуб.
      я тебе даже ответить не могу, под троллинг попадаешь. и пишешь ты бред, вы, хейтеры, сами себе противоречите
      Ryan Giggs 11
      Ryan Giggs 11 ответил sihafazatron
      сегодня в 16:32
      sihafazatron:
      ни один из вас (хейтеров мс) не может без оскорблений)) значит мс делает все правильно, раз так бомбит)))
        sihafazatron
        sihafazatron ответил Ryan Giggs 11
        сегодня в 16:30
        Ryan Giggs 11:
        что ты мелишь каталонский перевертыш? ФФП ввели чтобы проекты челси - мс - псж не повторились и за 2 ТО не превращались из 77 в топ клуб.
        ни один из вас (хейтеров мс) не может без оскорблений)) значит мс делает все правильно, раз так бомбит)))
        Ryan Giggs 11
        Ryan Giggs 11 ответил sihafazatron
        сегодня в 16:28
        sihafazatron:
        также смешно,читать от сливочных глоров про мешков. изначально из-за реала решили ввести фэйр плэй. да и вообще когда глорики выбирали реал, он что был беден? никого не покупал? так что не надо тут про бабки говорить.
        что ты мелишь каталонский перевертыш?

        ФФП ввели чтобы проекты челси - мс - псж не повторились и за 2 ТО не превращались из 77 в топ клуб.
        Don trambon
        Don trambon ответил вoлгoдoн
        сегодня в 16:24
        вoлгoдoн:
        Мадридский проект тратит деньги мадридских бабушек,истощая королевскую казну.Там своего только админресурс и сопутствующая коррупция. Каталония именно потому и хочет отделиться от лоботрясов и транжир.
          sihafazatron
          sihafazatron ответил Ливерпулище
          сегодня в 16:16
          Ливерпулище:
          Реал может лет 20 не выходить из 1/8 , а Милан вообще не может играть в ЛЧ , но пусть твой клуб , за который ты болеешь хоть один процент выиграет что выиграли эти клубы . Кризисы у каждого клуба бывают , и порой десятки лет должно пройти что бы клуб вернул свои позиции . Но как бы то не было эти клубы выиграли на 100 лет вперёд , и у этих клубов есть уважение , а к твоему клубу нету
          я тебя и не прошу уважать мс, это дело каждого. я тебе уже говорил,что как же легко лет 10+15 назад было выбрать реал, милан или еще кого-то. а выбрать такой клуб,как мс, не каждый может.
          вoлгoдoн
          вoлгoдoн ответил Ливерпулище
          сегодня в 16:05
          Ливерпулище:
          Тут я согласен , но есть разница . Мадридский проект хоть титулы выигрывал , и тратил свои кровные денжища, а не какого то шейха
          Мадридский проект тратит деньги мадридских бабушек,истощая королевскую казну.Там своего только админресурс и сопутствующая коррупция.
          Каталония именно потому и хочет отделиться от лоботрясов и транжир.
          sihafazatron
          sihafazatron ответил Ливерпулище
          сегодня в 16:05
          Ливерпулище:
          Я с редактировал один раз , остальное я не до четы исправлял , текст не менялся
          уже дважды такое было, сам посмотри внимательней. ну дело щас не в этом. злой ты какой-то)) будь добрее))
          Ливерпулище
          Ливерпулище ответил sihafazatron
          сегодня в 16:05
          Реал может лет 20 не выходить из 1/8 , а Милан вообще не может играть в ЛЧ , но пусть твой клуб , за который ты болеешь хоть один процент выиграет что выиграли эти клубы . Кризисы у каждого клуба бывают , и порой десятки лет должно пройти что бы клуб вернул свои позиции . Но как бы то не было эти клубы выиграли на 100 лет вперёд , и у этих клубов есть уважение , а к твоему клубу нету
          Ливерпулище
          Ливерпулище ответил sihafazatron
          сегодня в 16:01
          Я с редактировал один раз , остальное я не до четы исправлял , текст не менялся
          Ливерпулище
          Ливерпулище ответил вoлгoдoн
          сегодня в 16:00
          Тут я согласен , но есть разница . Мадридский проект хоть титулы выигрывал , и тратил свои кровные денжища, а не какого то шейха
          NOVA
          NOVA
          сегодня в 16:00
          блин ну напа. хоть в аренду, надо взять!!! а на посту Зизу должен оставаться!!! проблемы не в тренере, даже может и не в игроках. а в тотальном невезении!!!
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