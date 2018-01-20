Зидан: «Подать в отставку? Я никогда не выбрасываю белый флаг»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вновь заявил, что болельщикам команды не стоит ждать трансферов в январе. Также француз отметил, что не собирается подавать в отставку.

«У нас нет планов подписывать кого-либо этой зимой.

Нам нужно продолжать делать то, что мы умеем делать хорошо, но при этом нам необходимо прибавлять в некоторых аспектах.

Подать в отставку? Я никогда не выбрасываю белый флаг. Мы продолжим сражаться, мы никогда не сдаемся».

Грядут большие перемены. Тренеры грандов, держитесь!