Ловчев: «Шатову и Дзюбе надо куда-то уходить и там доказывать»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев советует игрокам «Зенита» Олегу Шатову и Артему Дзюбе, которых ранее перевили во вторую команду «сине-бело-голубых», сменить клубную прописку:
«Им надо решить: они спортсмены, они хотят сыграть на чемпионате мира? Выше, важнее турнира в жизни футболиста нет. Если они хотят сыграть на чемпионате мира, то им надо доказывать, что они этого достойны. Доказывать надо всегда. Иногда слышу, как спортсмен говорит: „Мне уже нечего доказывать, я все всем доказал“. После этих слов ему надо сразу заканчивать карьеру. И сейчас чего-то выжидать во второй команде нет никакого смысла. Надо куда-то уходить и там доказывать».
Эти два бревна будут сидеть на скамейке и считать свои МИЛЛИОНЫ)!
Да и не нужны они не кому,тем более столб!)
Хотя Уфа или зенит-2 могут приютить,да и деваться им не куда,газпром скажет нужно братьи возьмут,
Эти два бревна будут сидеть на скамейке и считать свои МИЛЛИОНЫ)!
Да и не нужны они не кому,тем более столб!)
Хотя Уфа или зенит-2 могут приютить,да и деваться им не куда,газпром скажет нужно братьи возьмут,
Проблема обоих - это наша футбольная система с раздутыми трансферными стоимостями и охрененно раздутой личкой. Кто согласится платит за них бабки которые попросят агенты и сами игроки??? Бюджетные команды (кроме бомжей) не потянут, а частные слишком хорошо и правильно считают свои деньги.
Вывод - на таких условиях они нафиг никому не нужны, ну а Газпром их покормит.
Проблема обоих - это наша футбольная система с раздутыми трансферными стоимостями и охрененно раздутой личкой. Кто согласится платит за них бабки которые попросят агенты и сами игроки??? Бюджетные команды (кроме бомжей) не потянут, а частные слишком хорошо и правильно считают свои деньги.
Вывод - на таких условиях они нафиг никому не нужны, ну а Газпром их покормит.