Ловчев: «Шатову и Дзюбе надо куда-то уходить и там доказывать»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев советует игрокам «Зенита» Олегу Шатову и Артему Дзюбе, которых ранее перевили во вторую команду «сине-бело-голубых», сменить клубную прописку:

«Им надо решить: они спортсмены, они хотят сыграть на чемпионате мира? Выше, важнее турнира в жизни футболиста нет. Если они хотят сыграть на чемпионате мира, то им надо доказывать, что они этого достойны. Доказывать надо всегда. Иногда слышу, как спортсмен говорит: „Мне уже нечего доказывать, я все всем доказал“. После этих слов ему надо сразу заканчивать карьеру. И сейчас чего-то выжидать во второй команде нет никакого смысла. Надо куда-то уходить и там доказывать».